Natuurpunt hoopt dat de coronacrisis aanleiding is voor de overheid om de komende jaren intensief te gaan investeren 'in robuuste en verbonden natuurgebieden in Vlaanderen'.

Nu vele wandelaars omwille van het virus de natuur opzoeken, valt opnieuw 'de beperkte oppervlakte echte natuur in Vlaanderen' op, aldus de milieuorganisatie.

Natuurpunt nomineert 'coronawandelaar' als woord van het jaar. 'Eens je mensen opsluit, willen ze ontsnappen en zoeken ze instinctief de natuur op. De natuur ademt vrijheid en doet je zorgen even wegwaaien. Je kan het toegenomen aantal coronawandelaars zelf zien in je buurt en het wordt ook gemeld door boswachters en bezoekerscentra van het Agentschap voor Natuur en Bos. Net als in Nederland is het echter over de koppen lopen in natuurgebieden en dat willen we omwille van de afstandsvoorschriften vermijden', aldus de milieuorganisatie.

Nu coronawandelaars massaal natuurgebieden opzoeken, valt volgens Natuurpunt op hoe beperkt de beschikbare oppervlakte in Vlaanderen is. 'Waar in Vlaanderen kan je nog verdwalen in de natuur zonder echt alleen te zijn, te genieten van pure stilte, of van een ijsvogel die voorbijflitst langs kabbelende heldere beekjes? Vooral mensen met een fysieke of psychische nood snakken naar meer natuur op wandelafstand. De huidige nabije natuur is niet altijd aantrekkelijk of toegankelijk. En de open ruimte die ons rest verdwijnt nog steeds aan 6 hectare per dag onder het beton', aldus Natuurpunt.

Natuurpunt hoopt dat de overheden de coronacrisis aangrijpen om intensief te investeren in robuuste en verbonden natuurgebieden, natuurlijke klimaatbuffers zoals valleigebieden en onze samenleving op die manier weerbaarder te maken voor wat ons nog te wachten staat.

'Vandaag wordt duidelijk hoeveel nood we hebben aan campagnes zoals 'Vlaanderen breekt uit' dat Vlaanderen wil ontharden, de beloofde 10.000 hectare bos van minister Demir, de natuurplekken in elke gemeente van minister Somers en het geplande Vlaamse Ontsnipperingsplan dat natuurgebieden met elkaar wil verbinden'.

