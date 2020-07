Minstens 275 olifanten zijn onlangs onder mysterieuze omstandigheden overleden aan de Okavangodelta in Botswana. Dat hebben verschillende bronnen donderdag gemeld.

Volgens een rapport van Elephants Without Borders (EWB) zijn al 365 dode olifanten gemeld in de regio, waarvan 275 bevestigd. Dat meldde de directeur van Botswana's nationale parken en wilde dieren, Cyril Taolo. De doodsoorzaak moet nog bepaald worden.

'We hebben stalen naar Zuid-Afrika, Zimbabwe en Canada gestuurd voor onderzoek', voegde hij er nog aan toe. 'We schatten dat 70 procent van de overlijdens ongeveer een maand geleden gebeurd is, de overige 30 procent zou meer recent zijn, namelijk tussen een dag en twee weken geleden', aldus de directeur van EWB, Michael Chase.

De levende olifanten zien er zeer zwak, futloos en gedesoriënteerd uit. Ze hebben ook moeilijkheden om zich te verplaatsen, klinkt het nog. De minister van Toerisme kondigde eind mei al aan dat hij een onderzoek zou starten naar de mysterieuze dood van een tiental olifanten in dezelfde regio.

