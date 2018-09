Meer dan duizend edelherten in Nederlandse natuurgebied Oostvaardersplassen worden afgeschoten

Zeker duizend edelherten in het Nederlandse natuurgebied Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Dat heeft de provincie Flevoland beslist. Er mogen 490 herten in leven blijven. Het afschot begint eind oktober, als de bronstperiode van de edelherten voorbij is.

Bedoeling is het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te dringen tot maximaal 1.100. Voor het overschot aan konikpaarden is elders plaats, aldus de provincie Flevoland. Komende winter worden paarden in een nog te bouwen vangkraal ondergebracht en bijgevoerd. In het voorjaar verhuizen de dieren, waarbij merries en hun veulens bij elkaar blijven. De Heckrunderen in het natuurgebied blijven ongemoeid.

Hoeveel edelherten er precies moeten worden afgeschoten, is in oktober pas bekend. Volgens de commissie Van Geel, die Flevoland adviseerde over de toekomst van de Oostvaardersplassen, was er in april een overschot van 980 herten. Later in het voorjaar en in de zomer zijn er nog dieren geboren. In oktober worden de edelherten en de paarden opnieuw geteld. Er mogen in totaal 1.100 grote grazers in het natuurgebied overblijven. Op termijn geldt een maximum van 1.500 dieren.

Uit de hand gelopen demonstraties

Er is nog gezocht naar alternatieven voor afschot van de edelherten. Volgens de Raad voor Dierenaangelegenheden zou vangen en verhuizen de dieren te veel stress opleveren. De Universiteit Utrecht zegt dat natuurlijke vermindering van de kudde met behulp van anticonceptie op korte termijn geen geschikte methode is. Of dat op langere termijn wel kan, wil de universiteit eventueel nader onderzoeken.

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet fors omlaag, omdat de dieren het als vogelreservaat bedoelde gebied helemaal hebben afgegraasd. Afgelopen winter leidde voedseltekort bij de dieren tot uit de hand lopende demonstraties en uiteindelijk een besluit tot bijvoeren. De Oostvaardersplassen worden opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer zal in de toekomst 'sturen' op de aantallen grazers. Ook de runderen krijgen meer zorg. Het oorspronkelijke beleid van wilde natuur zonder menselijk ingrijpen wordt losgelaten.