Blauwalg is de oorzaak van de massale olifantensterfte in Botswana. Dat heeft de regering aangekondigd na het maandenlange mysterie rond de dood van 330 olifanten.

De autoriteiten en meerdere natuurorganisaties doen al maanden onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van de dieren. Uit data-analyse van de karkassen, grond, bloed en waterreservoirs is nu gebleken dat blauwalg, of cyanobacterie, de oorzaak was van de massale sterfte.

De cyanobacteriën die in het water in de Okavangodelta leven kunnen dodelijke toxines produceren, zei de hoofddierenarts van het ministerie van Natuurbescherming. Andere dieren zijn niet getroffen door de bacterie omdat olifanten hun slurf gebruiken om water op te nemen.

Toen de reservoirs rond juni begonnen op te drogen stopte de sterfte ook. Met het oog op het regenseizoen dat er zit aan te komen wil de regering dan ook enkele maatregelen nemen om nieuwe sterfgevallen te voorkomen, aldus de hoofddierenarts.

In juli werden er nog 281 dode olifanten geteld. Het aantal is in twee maanden tijd met vijftig gestegen. Botswana staat bekend om zijn natuur en is een populaire toeristische bestemming vanwege zijn wilde dieren.

