De website MongaBay maakte deze ranglijst van de landen met de grootste biodiversiteit. Er bestaan veel manieren om de biodiversiteit te meten. Mongabay hield enkel rekening met vijf groepen van dieren - amfibieën, vogels, vissen, zoogdieren en reptielen - en met vasculaire planten (planten met bladeren, wortels en stengels). Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet gekeken werd naar insecten, schimmels en micro-organismen. Hoe maakten ze de rangschikking? Door het aantal dieren en planten per groep in een land te vergelijken met het mondiale aantal. Gebruik je een andere methode, dan zullen de landen op de lijst dezelfde blijven, ze kunnen enkel een plaatsje naar beneden of boven schuiven.







1. Brazilie © iStockphoto







2. Colombia © iStockphoto







3. Indonesie © iStockphoto







4. China © iStockphoto







5. Mexico © iStockphoto







6. Peru © iStockphoto







7. Australie © iStockphoto







8. India © iStockphoto







9. Ecuador © iStockphoto







10. Venezuela © iStockphoto







11. Verenigde Staten © iStockphoto







12. Bolivia © iStockphoto







13. Zuid-Afrika © iStockphoto







14. Democratische Republiek Congo © iStockphoto







15. Maleisie © iStockphoto







16. Vietnam © iStockphoto







17. Papoea-Nieuw-Guinea © iStockphoto







18. Thailand © iStockphoto







19. Tanzania © iStockphoto







20. Argentinie © iStockphoto







21. Kameroen © iStockphoto







22. Kenia © iStockphoto







23. Panama © iStockphoto







24. Filippijnen © iStockphoto







25. Costa Rica © iStockphoto







26. Myanmar © iStockphoto







27. Japan © iStockphoto







28. Angola © iStockphoto







29. Madagascar © iStockphoto







30. Mozambique © iStockphoto







31. Guatemala © iStockphoto







32. Guyana © iStockphoto







33. Oeganda © iStockphoto







34. Guinea © iStockphoto







35. Nigeria © iStockphoto







36. Honduras © iStockphoto







37. Nicaragua © iStockphoto







38. Laos © iStockphoto







39. Congo © iStockphoto







40. Ehtiopie © iStockphoto







41. Soedan © iStockphoto







42. Frans-Guyana © iStockphoto







43. Ghana © iStockphoto







44. Suriname © iStockphoto







45. Gabon © iStockphoto







46. Ivoorkust © iStockphoto







47. Zambia © iStockphoto







48. Iran © iStockphoto







49. Nepal © iStockphoto