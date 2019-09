Niet alleen de Amazone brandt. Ook het Indonesisch regenwoud krijgt het, na jaren van beterschap, opnieuw zwaar te verduren.

Duizenden bosbranden teisteren Indonesië. De rook daarvan maakt de lucht zo ongezond dat het nationale agentschap voor rampenbeheersing verschillende maatregelen heeft getroffen. Zo zijn er op het eiland Sumatra de voorbije dagen duizenden scholen gesloten. De zichtbaarheid is er geslonken tot tweehonderd meter. Vluchten moeten geannuleerd worden en zowat 150.000 mensen moesten de afgelopen maanden al medische verzorging krijgen voor zware infecties aan de luchtwegen, aldus de Indonesische gezondheidsautoriteiten.

De gevolgen van de grote rookwolk boven de archipel leidde al tot diplomatieke spanningen met buurlanden Maleisië en Singapore. De luchtvervuiling bereikte zaterdag immers voor het eerst in drie jaar een niveau dat schadelijk is voor de gezondheid. Daarnaast zijn de gevolgen voor het milieu uiteraard ook enorm.

Ergste branden in jaren

Van begin juli tot nu werden er volgens de gegevens van Global Forest Watch maar liefst 245.555 brandhaarden gedetecteerd in Indonesië. Sinds het begin van dit jaar is al 328.000 hectare woud in de vlammen opgegaan. Er zijn elk jaar bosbranden in Indonesië, maar door de uitzonderlijke droogte zijn ze dit jaar erger dan anders.

© Global Forest Watch

Naast de droogte is er nog een andere oorzaak van de branden. Maar liefst tachtig procent van de branden die nu woeden, zouden immers zijn aangestoken om op die manier plaats te maken voor lucratieve palmolie- of rubberplantages.

In het verleden zorgde dat al voor heel wat verontwaardiging. Na het drieste recordjaar 2015, waarin maar liefst 2,6 miljoen hectare land brandde, nam de overheid maatregelen om het nooit meer zo ver te laten komen. In de jaren die op de ramp volgden, waren er dan ook opvallend minder bosbranden. Dit jaar stijgt dat aantal voor het eerst weer significant.

'Trage reactie'

Milieuorganisaties hekelen dat de noodhulp van de regering te traag op gang komt. Tegelijk voerden de autoriteiten al verschillende arrestaties uit. 'In totaal hebben we onderzoeken gestart naar 185 personen en 4 bedrijven', aldus een woordvoerder van de nationale politie. 'De politie gaat de wet toepassen tegen wie bossen of andere gebieden in brand heeft gestoken, of dat nu opzettelijk was of door nalatigheid.'

Negenduizend brandweerlieden en soldaten met helikopters zijn ingezet om de zware bosbranden te bestrijden op de eilanden Borneo en Sumatra. Vooral de branden in de droge veengebieden zijn erg moeilijk te blussen en veroorzaken hevige rook.