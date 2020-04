In Pairi Daiza is een Pater-Davidshertje geboren. Deze hertensoort is officieel uitgestorven in het wild. De geboorte van dit hertenkalfje is dan ook uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit van de soort.

Het gaat om het allereerste jong voor het vier jaar oude koppel Pater-Davidsherten dat in Pairi Daiza leeft. Vier jaar is immers betrekkelijk jong voor een hert en het biedt dan ook hoop dat er in de toekomst meer van deze in het wild uitgestorven dieren in Pairi Daiza geboren zullen worden.

Het hertenkalfje werd op 1 april geboren en is nu dus een week oud en verkeert in uitstekende gezondheid. Om het kalfje en zijn ouders zo min mogelijk te storen in deze cruciale eerste periode van zijn/haar leven, is het geslacht van het jong nog niet vastgesteld.

. © Pairi Daiza

In het wild uitgestorven

Intussen is wel al duidelijk dat deze geboorte goed nieuws is voor deze bijzondere diersoort die in China, waar de hertensoort oorspronkelijk vandaan komt, ook wel 'Milu' genoemd wordt. Het Pater-Davidshert dankt zijn Westerse naam aan de Franse missionaris Armand David (Pater David) die het bestaan van deze hertensoort in de negentiende eeuw bekendmaakte in Europa. Op dat moment waren vrijwel alle populaties al in de vrije, Chinese natuur uitgestorven door menselijke activiteiten zoals jacht en de inperking van het leefgebied.

. © Pairi Daiza

Tegenwoordig geldt het Pater-Davidshert volgens de officiële instantie IUCN (International Union for the Conservation of Nature) nog steeds als een diersoort die enkel nog in gevangenschap te vinden is. Verschillende projecten voor de herintroductie van deze dieren zijn in China reeds uitgevoerd sinds de jaren tachtig, maar voorlopig zonder voldoende resultaat om de status 'extinct in the wild' officieel te veranderen.

In Pairi Daiza leven nu dus drie Pater-Davidsherten samen in een territorium dat hun favoriete leefgebied zo goed mogelijk nabootst. Deze hertensoort staat er immers om bekend te houden van overstromingsgebied waar deze goede zwemmers naar hartenlust in het ondiepe water kunnen waden.

. © Pairi Daiza

In de Chinese tuin van Pairi Daiza vinden ze dan ook een verblijf met ondiepe meertjes en rivieren, dat ze delen met Chinese Reeve's muntjaks en Japanse kraanvogels. Zodra Pairi Daiza haar deuren opnieuw kan openen, zal het grote publiek de Pater-Davidsherten met hun jong er met eigen ogen kunnen aanschouwen

