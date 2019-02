In beeld: op bezoek bij de berggorilla's in het omstreden Virungapark

Na een sluiting van negen maanden is het Virungapark opnieuw open voor toeristen. Maar wat valt er in godsnaam te zien in deze door conflicten geteisterde regio? Berggorilla's, een levende vulkaan en het soort ongerepte natuur dat in onze drukbereisde wereld dreigt uit te sterven. Dat ontdekte Mare Hotterbeekx tijdens een vijfdaags verblijf in het park. Maar oordeel vooral zelf.