In beeld: een selectie van de mooiste vogelfoto’s van het jaar

Een foto van een alpensneeuwhoen die boven de besneeuwde toppen van de Tysfjord bergen in Noorwegen vliegt, gemaakt door de Noorse fotograaf Erlend Haarberg is de winnaar van de Bird Photographer of the Year wedstrijd.

Zojuist zijn de winnaars van de Bird Photographer of the Year wedstrijd bekendgemaakt. Deze wedstrijd wil niet alleen de aandacht vestigen op de schoonheid van de vogelwereld, maar ook benadrukken hoe belangrijk het is de vogels en de natuur te beschermen en koesteren. Directeur Will Nichols: ‘Onze getalenteerde fotografen hebben weer hun licht laten schijnen over de ongelofelijke diverse vogelwereld waar we de planeet mee delen. Maar het herinnert ons er ook aan wat we dreigen te verliezen als we niet goed blijven zorgen voor de natuurlijke wereld en vechten voor haar bescherming tegen de vele bedreigingen die vandaag bestaan.’

20.000 foto’s concurreerden om een prijs in acht categorieën: Beste portret, Vogels in hun omgeving, Aandacht voor detail, Vogelgedrag, Vogels in Vlucht, Zwart-wit, Stadsvogels, Creatieve foto’s, een Conservation Award, een Portfolio Award en een Video Award.

Speciale prijzen zijn er ook voor jeugdige fotografen. De winnaar in die categorie is de 17-jarige Zwitser Levi Fitze met een foto van een bonte strandloper die probeert tegen een zandstorm in te wandelen.

Young Bird Photographer of the Year Winner: Levi Fitze met ‘Facing the Storm

Een selectie van twintig van de winnende foto’s. Alle foto’s zijn te zien op de website van de Bird Photographer of the Year.

Bird Photographer of the Year, Brons in de categorie Young Photographer: Achintya Murthy met ‘Hop, Skip and Jump’ © Bird Photographer of the Year, Achintya Murthy

Young Bird Photographer of the Year, Brons: Thamboon Uyyanonvara met ‘Sunset’ © Bird Photographer of the Year, Thamboon Uyyanonvara

Bird Photographer of the Year: Goud in de categorie Bird Behaviour: Peter Ismert met ‘Duelling on the Lek’ © Peter Ismert, Bird Photographer of the Year

Bird Photographer of the Year: Goud in de categorie Attention to Detail: Andy Pollard met ‘Sleeping Beauty’ © Bird Photographer of the Year, Andy Pollard

Bird Photographer of the Year, Zilver in de categorie Attention to Detail: Isabelle Chowra met ‘Crazy’ © Bird Photographer of the Year, Isabella Chowra

Bird Photographer of the Year, Goud in de categorie 9-13 jaar: Parham Pourahmad met ‘Droplets’ © Bird Photographer of the Year: Parham Pourahmad

Bird Photographer of the Year, brons in de categorie 14-17 jaar: Tamás Koncz-Bisztricz met ‘Pied Avocet Chick’ © Bird Photographer of the Year, Tamás Koncz-Bisztricz

Bird Photographer of the Year, zilver in de categorie Urban Birds: Laszlo Potozky met ‘Gonzo’ © Bird Photographer of the Year, Laszlo Potozky

Bird Photographer of the Year, goud in de categorie Jonger dan 8 jaar: Arjun Jenigiri met ‘Hoot are you?’ © Bird Photographer of the Year, Arjun Jenigiri

Bird Photographer of the Year: zilver in de categorie Bird Behaviour: Henley Spiers met ‘Guillemot Swimmers’ © Bird Photographer of the Year, Henley Spiers

Bird Photographer of the Year, zilver in de categorie Portrait: Brad James met ‘Puffin Love’ © Bird Photographer of the Year: Brad James

Bird Photographer of the Year, brons in de categorie Attention to Detail: Sue Dougherty met ‘Beads of Diamonds’ © Bird Photographer of the Year: Sue Dougherty

Bird Photographer of the Year, goud in de categorie Portrait: Ly Dang met ‘Strut Performer’ © Bird Photographer of the Year: Ly Dang

Bird Photographer of the Year, goud in de categorie Birds in Flight: Raoul Slater met ‘Silo Mural’ © Bird Photographer of the Year, Raoul Slater

Bird Photographer of the Year, brons in de categorie Portrait: Richard Flack met ‘The Doting Couple’ © Bird Photographer of the Year, Robert Flack

Bird Photographer of the Year, brons in de categorie Birds in Flight: Aaron Baggenstos met ‘Schalow’s Turaco’ © Bird Photographer of the Year, Aaron Baggenstos

Bird Photographer of the Year, zilver in de categorie Urban Birds: Kerry Wu met ‘The Owlet and the Dump’ © Bird Photographer of the Year: Kerry Wu