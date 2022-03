In beeld: door extreme droogte in de Hoorn van Afrika lijden 13 miljoen mensen honger

De landen in de Hoorn van Afrika - Somalië, Ethiopië, Kenia en Djibouti - hebben te maken met extreme droogte. Al drie regenseizoenen op rij viel er amper neerslag en de volgende natte periode, die nu zou moeten beginnen, belooft niet veel beter te worden. De gevolgen zijn nu al groot: de oogsten mislukken, het vee overlijdt en door gebrek aan water en voedsel moeten mensen hun thuis verlaten en dat vergroot de kans op regionale conflicten. Zo'n 13 miljoen inwoners dreigen te overlijden aan honger.

De oorlog in Oekraïne maakt de situatie nog ernstiger want Ethiopië importeert 67 procent van het graan uit Oekraïne en Rusland, Kenia importeert 89 procent en Somalië zelfs 92 procent. Nu de oorlog ruim een maand bezig is, rijzen de prijzen voor brood, zonnebloemolie en tarwebloem in deze landen al de pan uit, schrijft Al Jazeera.

De Hoorn van Afrika kent normaal gesproken twee regenseizoenen per jaar: een lange periode van maart tot mei en een kortere periode van oktober tot december. De afgelopen jaren is dit ritme een stuk onvoorspelbaarder geworden, schrijft National Geographic. Sinds 1999 gebeurt het om de twee of drie jaar dat een regenseizoen vrijwel geen neerslag brengt. En in 2010 en 2011 maakte een aaneensluiting van twee slechte regenseizoenen 260.000 slachtoffers, waaronder de helft kinderen.

Niet worden tegenvallende regenseizoenen normaler, ook extreme regenval komt vaker voor. Dat was bijvoorbeeld het geval in de winter van 2019, het natste seizoen in veertig jaar. De enorme hoeveelheden regen zorgden toen voor overstromingen, 350 doden en 96.000 overleden dieren. De gigantische groei van vegetatie die op de regen volgde, zorgde dan weer voor een ongekende sprinkhanenplaag, de ergste in 70 jaar. Er werd zelfs een zwerm gemeten met een oppervlakte van 2.300 vierkante kilometer groot.

Na drie regenseizoenen die geen regen brachten, is het nu hopen op een nat regenseizoen. Wanneer ook de komende maanden de regen het laat afweten, is de droogte de ergste sinds 1981.







Droogte (Getty) © Getty Images Een Somalische vrouw in een kamp voor 'Internally Displaced Persons' (IDPs) in Baidoa, Somalië. Somaliërs die al te maken hadden met een sprinkhanenplaag tussen 2019 en 2021 en de gevolgen van de coronapandemie, kampen nu ook nog met een extreem droge periode. Mensen worden daarom gedwongen hun thuis te verlaten en naar vluchtelingenkampen te trekken.







Droogte (Getty) © Getty Images Herders lopen langs de karkassen van hun geiten en schapen bij de nederzetting 'Kambi ya Nyoka' in Kenia.







Droogte (Getty) © Getty Images .







Droogte (Getty) © Getty Images Een familie uit de Wajir regio in Kenia trekt weg vanwege de droogte.







Droogte (Getty) © Getty Images Een dode giraf langs de weg in Wajir in Kenia.







Droogte (Getty) © Getty Images Zes overleden giraffen bij het dorpje Eyrib in Sabuli Wildlife Conservancy in Kenia. De al door gebrek aan voedsel en water verzwakte dieren, probeerden uit een bijna opgedroogd waterreservoir te drinken en kwamen vast te zitten in de modder. Ze hadden niet meer de kracht om zich daaruit los te maken en overleden ter plekke.







Droogte (Getty) © Getty Images Kinderen wandelen langs de dode geiten in hun dorpje Eyrib in Kenia.







Droogte (Getty) © Getty Images Een groep geiten overleefde de maanden van droogte en voedselgebrek niet







Droogte (Getty) © Getty Images Ondervoede schapen in de Wajir regio in Kenia.







Droogte (Getty) © Getty Images Uitgehongerde kamelen proberen nog een druppel water te halen uit een bijna opgedroogde waterbron.







Droogte (Getty) © Getty Images Ook de bomen en struiken zijn kurkdroog en dor.







Droogte (Getty) © Getty Images Twee Keniaanse kinderen proberen wat jerrycans met water te vullen bij Mideteni, een dorpje in Kenia.







Droogte (Getty) © Getty Images Een baby van 8 maanden oud krijgt energierijke voeding in het Tawkal 2 Dinsoor kamp in Somalië.







Droogte (Getty) © Getty Images Moeders met kinderen staan in de rij te wachten op voedsel in het Tawkal 2 Dinsoor kamp.







Droogte (Getty) © Getty Images Kinderen proberen nog wat te spelen in het kamp met provisorische tenten.