In beeld: bossen die veranderd zijn in steen

Bomen kunnen in de loop van miljoenen jaren door de krachten van de natuur veranderen in steen. Daardoor zien ze er nu nog zo uit als in de tijd dat dinosaurussen de aarde bevolkten. Op deze twaalf plaatsen kan je zo'n versteend bos bekijken.

16 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© iStockphoto