In beeld: bekijk de mooiste woestijnen op aarde

De Chihuahuan woestijn ligt in de Amerikaanse staten Texas, New Mexico, Arizona en in Mexico en is de grootste in Noord-Amerika. Er komen maar liefst 400 soorten cactussen voor in dit gebied en nog talloze andere struiken. Ook veel dieren vinden er een thuis waaronder de Mexixaanse wolf, poema's en de grootste kolonie zwartstaartprairiehonden. In kleine meertjes en oases komen vissen voor die nergens anders in de wereld leven.