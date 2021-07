Twee jaar nadat Enabel een officiële partner werd van het Green Climate Fund van de Verenigde Naties - dat ontwikkelingslanden helpt om zich aan te passen aan de klimaatverandering - slaan beide organisaties de handen in elkaar om bossen en landschappen te herstellen in het oosten van Rwanda.

Door de voortdurende gevolgen van de klimaatverandering wordt Afrika steeds vaker geconfronteerd met droogtes en overstromingen. Het project wil meer dan 60.000 hectare landschap dat aangetast is door droogte herstellen tot klimaatbestendige ecosystemen. Dat betekent herbebossing, agrobosbouw (combinatie van bomen en agrarische gewassen of dieren op hetzelfde perceel, red.), herstel van weidegronden en erosiebestrijding.

Het project moet onder meer 6545 hectare aangetast bos herstellen zodat kleinschalige boeren het kunnen gebruiken, bovendien moeten zulke gronden achteraf ook duurzaam beheerd worden op lange termijn. Bij 100.000 gezinnen in de oostelijke provincie van het land zullen ook schone en efficiënte technologieën worden gepromoot om te koken, om zo het gebruik van houtvuren te doen dalen.

Holistische aanpak

De investering wordt gedragen door het Green Climate Fund in samenwerking met de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering, Enabel, is de uitvoerende instantie.

Jean Van Wetter van Enabel is alvast 'zeer enthousiast' over de holistische aanpak: 'Mondiale uitdagingen vragen om lokale en aangepaste oplossingen en om een geïntegreerde aanpak met meerdere belanghebbenden', aldus de algemeen directeur. Het project draagt volgens hem niet enkel bij aan de strijd tegen de klimaatverandering, maar zal ook de weerbaarheid van de lokale bevolking verbeteren door een 'duurzaam beheer van hulpbronnen en bestaansmiddelen'.

Het VN-klimaatfonds pompt 40 miljoen euro in het project, gespreid over zes jaar. De Rwandese regering past samen met enkele hulporganisaties nog 18 miljoen euro bij.

'Wij zijn ervan overtuigd dat het project de oostelijke provincie van Rwanda sterk zal veranderen (... ) en dat het de provincie weerbaar zal maken tegen de klimaatverandering', reageerde Uzziel Ndagijimana, de Rwandese minister van Financiën en Economische Planning.

