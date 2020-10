De natuur kleurt in de herfst op haar mooist. Een goede reden om naar de Kempen te trekken en een van deze drie fijne wandelingen uit te proberen.

De Grote Nete en haar zijriviertjes kronkelen door de Kempen en creëren er een prachtig landschap. Molendorp Meerhout is een van de pittoreske dorpjes langs het tachtig kilometer lange riviertje en het is er dan ook heerlijk wandelen. Je kan kiezen uit meer dan honderd kilometer aan bewegwijzerde wandelroutes. VVV Meerhout selecteerde drie wandelingen die in de herfst op hun mooist zijn: twee langere en een korte voor gezinnen met kinderen.

1. Drevenpad

Het 14,5 kilometer lange Drevenpad loopt door een afwisselend landschap waarin de majestueuze dreven de blikvanger zijn. De bomen langs deze lanen krijgen in de herfst de mooiste kleuren. De wandeling begint bij de kerk in het gehucht Gestel en loopt door het Schepenenbroek, een fraai natuurgebied tussen Meerhout en Balen.

Gestelse dreven in de herfst © VVV Meerhout | Vetexbart

2. Wandelen door het Grote Netewoud

De toegang tot het Grote Netewoud ligt in Meerhout, in het bezoekerscentrum dat is gevestigd in een watermolen uit de zeventiende eeuw. De Grote Nete stroomt letterlijk door het gebouw. Dit is ook het beginpunt van verschillende wandelingen door het woud. Je kan kiezen voor kortere of langere routes. Een aanrader is de wandeling van 14,5 kilometer waarbij je onder andere het met duivelse legendes omgeven Kruis van de Hutten passeert.

Toegangspoort tot het Grote Netewoud © VVV Meerhout |Vetexbart

3. Het avontuurlijke Totterpad

Ook het Totterpad begint bij het bezoekerscentrum. Deze 1,6 kilometer lange staproute door het natuurgebied De Vloyen is perfect voor kinderen. Onderweg valt er van alles te beleven: lopen op een stapstenenpad dwars door een grote vijver, balanceren op een boomstambrug over de Grote Nete en nog veel meer. Na afloop van de wandeling kunnen ze zich - als ze nog energie over hebben - uitleven in de gloednieuwe speelnatuur.

Totterbrug over de Grote Nete © VVV Meerhout | Vetexbart

Stapstenenpad © VVV Meerhout | Vetexbart

