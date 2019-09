Dit zijn de grappigste dierenfoto's van het jaar

Tussen de alarmerende berichten over de gigantische branden in het Amazonewoud en de alsmaar zichtbaar wordende gevolgen van de klimaatopwarming, is het ook weer eens fijn om te zien hoe grappig en mooi de natuur eigenlijk is. Deze foto's van een lachende uil, een uiterst verbaasde vis en hip hoppende hazen herinneren ons eraan hoezeer de natuur en de dieren die er leven ons respect en onze bescherming verdienen.

Dat is precies het doel van de Comedy Wildlife Photography Awards: ons liefde voor de natuur bijbrengen zodat we er beter voor gaan zorgen. De bedenkers van de wedstrijd Paul Johnson-Hicks en Tom Sullan geven samen met The Born Free Foundation alvast drie tips mee on zelf een klein steentje bij te dragen. Meer tips vind je op hun website.

1. Koop verantwoordelijk: vermijd producten met palmolie want palmolieplantages zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de vernieiting van de regenwouden waar juist zo'n grote diversiteit aan dieren voorkomt. Het spreekt voor zich dat je ook wegwerpplastic zoveel mogelijk mijdt.

2. Beperk het gebruik van water door bijvoorbeeld korter en minder vaak te douchen, het toilet niet altijd door te spoelen (20 liter per keer) en de tuin minder vaak te besproeien.

3. Word 'Wildlife Influencer': probeer je omgeving zoveel mogelijk te overtuigen van het nut en schoonheid van de natuur.

Uit deze veertig finalisten kiest de jury de uiteindelijk winnaars die op 13 november bekendgemaakt worden. Je kan zef meestemmen voor de People's Choice Award. Je kan ook nu al het boek The Comedy Wildlife Photography Awards Vol. 3 bestellen. Daarin staan de veertig finalisten en nog een selectie van andere grappige dierenfoto's.







Hang on © Ad Wait, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Waltz gone wrong © Alistair Marsh, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Pair ice skating © Andre Erlich, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Sea otter tickle fight © Andy Harris, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







He's right behind me isn't he? © Anthony N. Petrovic, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Is is a bird, is it a plane © Bob Carter, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Indecent proposal © Co Grift, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Who would like a peanut? © Corey Seeman, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Hi © Donna Bourdon, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Surfing South Atlantic style © Elmar Weiss, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Morning Blues © Eric Fisher, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Bad hair day © Eric Keller, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Squirrel wishes © Geert Weggen, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Oh my © Harry Walker, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







That's hilarious Steve © Lloyd Durham, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Hide © Marion Vollborn, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







What are you looking for? © Pabloe Daniel Fernandez, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Laughing zebra © Peter Haygarth, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Hip hop © Philip Marazzi, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Space Man © Roie Galitz, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Grab life by the.... © Sarah Skinner, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Lost © Susan Knowler, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Chest bump © Thomas Mangelsen, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Laid back © Thomas Mangelsen, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Warning territory marking follow at your own risk © Tilakraj Nagaraj, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Grizzly babies © Toni Eliott, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







To be or not to be © Txema Garcia Laseca, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Holly jolly snowy © Vicki Jarou, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Family disagreement © Vlado Pirsa, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Baboon fishing © Willem Kruger, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Lion take away © Willem Kruger, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Hello © Kevin Sawford, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Snarling snappin in the slow lane © Lisa Vanderhoop, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







What deer? © Mike Rowe, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







One, two, three, four, five. I'm going to find you. © Valtteri Mulkahainen, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







I'm open © Ryan Jefferds, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Caught in the act © Peter Haygarth, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Inconspicuous © Eric Keller, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .







Excuse me © James Vodicka, Comedy Wildlife Photo Awards 2019 .