Slapen bij de chef: 11 Belgische toprestaurants waar je ook kunt overnachten

Na het diner meteen onder de wol? In deze 11 restaurants blijf je meteen ook slapen.

Restaurants in Vlaanderen

1. Maison Colette

Eten. Op de menukaart steekt tweesterrenchef Thijs Vervloet het liefst klassieke ingrediënten in een hedendaags jasje, van kreeft met gekonfijte tomaat, olijf en dragon tot Europees rund met slahart, merg, verse frieten en jus. Ook mogelijk om à la carte te bestellen. Dans la simplicité, on reconnaît le maître, leerde hij als twintiger in de keuken van Joël Robuchon.

Slapen. De oude dokterswoning uit 1911 bevat ook vijf gastenkamers. Ook hier geldt dezelfde insteek als op de menukaart, met witte bedrokken en hedendaagse houten designmeubelen, en strakke douchetegels die het vintage kraanwerk contrasteren.

De Trannoyplein 17, Westerlo. Lunch vanaf 155 euro, diner vanaf 230 euro. Kamers vanaf 285 euro, inclusief ontbijt, maison-colette.be

Maison Colette © Cafeine

2. Nonam

Eten. In de bruisende buurt van het Patershol serveert chef Karel Van Oyen verrassende smaken in de vorm van een menu met vier tot zes gangen. Op woensdag en donderdag is ook à la carte mogelijk. Eerder kleine honger? In de gelijknamige gastrobar proef je van frisse sharinggerechten.

Slapen. Het historische pand uit 1739 werd enkele jaren geleden uitgebreid tot boetiekhotel met tien kamers, gaande van superior rooms tot een suite met bad.

Sluizekenkaai 1, Gent. Lunch vanaf 45 euro, diner vanaf 70 euro. Kamers vanaf 120 euro, ontbijtcorner inbegrepen. nonam.be

Nonam © heikkiverdurme.

3. De Slagmolen

Eten. Intussen kun je dit Limburgse restaurant gerust een instituut noemen. Met twee Michelinsterren tonen chefs Bert en Giel Meewis (vader en zoon) aan dat een klassieke keuken gecombineerd met een jonge, frisse blik een ideale avond kan opleveren. Zeker bij mooi weer, met dank aan het ruime terras.

Slapen. De moderne inrichting van deze authentieke watermolen wordt doorgetrokken in de vier luxekamers, op loopafstand van het restaurant.

Molenweg 177, Oudsbergen. Lunch vanaf 95 euro, diner vanaf 235 euro. Kamers vanaf 245 euro, inclusief ontbijt. slagmolen.be



De Slagmolen

4. Boury

Eten. ‘Tim Boury heeft zich bij de mondiale culinaire top gehesen’, motiveerde Michelin in 2022 de derde ster voor dit restaurant. Naast een achtgangenmenu (nog voorafgegaan door de nodige amuses) waarin hij complexe smaken afwisselt met klassiekers, biedt de West-Vlaamse chef ook de optie tot à la carte aan.

Slapen. In de charmante villa zijn ook drie gastenkamers, elk vernoemd naar een kaviaarsoort. In de suite The Loft kun je tot en met zes personen overnachten.

Rumbeeksesteenweg 300, Roeselare. Lunch vanaf 175 euro, diner vanaf 325 euro. Kamers vanaf 250 euro per nacht, inclusief ontbijt. restaurantboury.be

Boury

5. Vivendum

Eten. Al meer dan twintig jaar zet sterrenchef Alex Clevers hier in op duurzame gastronomie, met lokaal geproduceerde en seizoensgebonden producten, wildpluk en vis uit onze Noordzee. Gasten hebben de keuze om à la carte te eten, of aan tafel te schuiven voor een doordacht meergangenmenu.

Slapen. Deze uit 1736 daterende kapelaanswoning aan de Oude Maas telt drie gewone kamers, een suite en een duplexloft voor vier personen. De kamers worden enkel verhuurd in combinatie met een diner.

Vissersstraat 2, Dilsen-Stokkem. Lunch vanaf 70 euro, diner vanaf 95 euro. Kamers vanaf 170 euro, inclusief ontbijt. restaurant-vivendum.com



Vivendum

6. Willem Hiele

Eten. In 2022 verhuisde chef Willem Hiele naar een architecturaal pand in de polders van Oudenburg. Als kind uit een vissersfamilie is zijn keuken nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Noordzee. Hiele kookt volgens de seizoenen en wisselt zijn menu dagelijks. Die aanpak leverde hem in 2023 zijn eerste ster op.

Slapen. Het brutalistische pand herbergt ook zes gastenkamers met zicht op de omliggende velden. Nood aan extra ontspanning? Ontdek de hammam of neem een duik in het zwembad.

Kapittelstraat 71, Oudenburg. Lunch en diner vanaf 235 euro. Kamers vanaf 199 euro, inclusief ontbijt. restaurant.willemhiele.be

Willem Hiele

Restaurants in Wallonië

7. Hors-Champs

Eten. Dat chef Stefan Jacobs duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, bewijst de groene Michelinster aan de gevel van deze 19de-eeuwse vierkantshoeve in het Naamse dorpje Gembloux. Met lokale producten en eigen kweek uit zijn moestuin, kruidentuin en boomgaard volgt hij nauwgezet de seizoenen.

Slapen. Naast twee gewone kamers met een douche biedt Hors-Champs ook twee suites aan met een eigen salon en bad. Het restaurant biedt ook interessante formules aan voor gasten die eten en overnachten willen combineren.

Chaussée de Wavre 170, Gembloux. Lunch vanaf 45 euro, diner vanaf 75 euro. Overnachting vanaf 120 euro, ontbijt voor 18 euro. hors-champs.be



8. L’Air du Temps

Eten. Met verschillende nieuwe projecten is chef Sang Hoon Degeimbre een van de meest ondernemende chefs van ons land. Zijn tweesterrenzaak in het noorden van Namen blijft zijn mooiste visitekaartje, met een aanpak waarbij hij werkt volgens het nose to tail- en root to flower-principe, met invloeden van zijn Koreaanse roots en groenten uit eigen moestuin.

Slapen. Een overnachting in een van de elf chambres d’hôtes op het domein is enkel mogelijk bij het kiezen van een ‘formule séjour’. Na een uitgebreid diner met champagne als aperitief kun je zo rechtstreeks naar je kamer of suite.

Rue de la Croix Monet 2, Éghezée. Lunch en diner vanaf 185 euro. Overnachtingsformule voor 2 personen vanaf 630 euro, inclusief ontbijt. airdutemps.be

9. L’Essentiel

Eten. In een voormalige 17de-eeuwse leerlooierij op het Naamse platteland staat chef Raphaël Adam garant voor generositeit. Op het bord speelt hij graag met contrasterende smaken, zoals gegrilde sint-jakobsschelpen met kroketjes van varkenspoot, schorseneren en truffel. Een essentieel adres voor elke fijnproever meent Michelin, dat hun een ster toekende.

Slapen. Op 800 meter van het restaurant kun je in een oud vakwerkhuis je intrek nemen in een van de vier ruime kamers, waar net als op de kaart klassieke en hedendaagse stijlen samenkomen.

Rue Roger Clément 32, Temploux. Lunch vanaf 45 euro, diner vanaf 68 euro. Overnachting vanaf 120 euro, ontbijt voor 20 euro. lessentiel.be



10. La Roseraie

Eten. In 2024 kreeg chef Marie Trignon uit het Luikse Modave een eerste ster. In de keuken die ze enkele jaren geleden van haar vader overnam, combineert ze klassiek vakmanschap met een neus voor absolute topproducten, oordeelde de culinaire gids.

Slapen. Niet enkel in de villa van het restaurant biedt La Roseraie drie kamers aan, ook in de tuin staan verschillende architecturale shelters met zicht op het aanpalende Saint-Pierrebos. Slapen onder de sterren in een kingsize bed met uitzicht op een dakraam.

Route de Limet 80, Modave. Lunch vanaf 50 euro, diner vanaf 115 euro. Kamers vanaf 180 euro, ontbijt voor 25 euro. laroseraiemodave.com

© Jean-Pierre Gabriel

11. La Table de Maxime

Eten. Enkel een topchef kan van een klein dorpje in het zuiden van ons land een gastronomisch bedevaartsoord maken. Met zijn tweesterrenrestaurant toont Maxime Collard hoe gedurfde keuzes en klassieke technieken hand in hand gaan.

Slapen. Aan slaapopties geen gebrek: naast zes kamers boven het restaurant, kun je anderhalve kilometer verder ook terecht bij Les Jardins de Maxime, te midden van hun moestuinen en boomgaarden. Verder biedt Collard ook drie kamers, een duplex en een studio aan op enkele minuten wandelen van het restaurant.

Our 23, Paliseul. Lunch vanaf 100 euro. Diner vanaf 65 euro. Overnachting vanaf 210 euro, inclusief ontbijt. maximecollard.be

