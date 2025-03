Van stad tot park: 8 Brusselse terrasjes die altijd goed zitten

Het wordt eindelijk warmer, en dat betekent dat de terrassen zich weer vullen met zonzoekers. Maar met zoveel keuze kan het lastig zijn om de perfecte plek te vinden. Daarom tippen wij vier zonnige terrasjes in de stad en vier in het park—zodat jij alleen nog hoeft te beslissen waar je het liefst neerstrijkt.

IN DE STAD

Café Belga

Dit café, gelegen aan het levendige Flageyplein in Brussel, heeft een unieke, bruisende sfeer waar locals, studenten en toeristen samenkomen. Overdag is het de perfecte plek voor een koffie en een croissant, terwijl het ’s avonds transformeert tot een levendige ontmoetingsplek met muziek, gezellig geroezemoes en een ruime keuze aan Belgische bieren. Het ruime terras, dat zelfs in de winter vol zit, biedt een mooi uitzicht op de vijvers van Elsene.

Waar? Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene, België,

Meer info: https://www.facebook.com/cafebelgabrussels/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Jardin Hospice

Deze verborgen parel vind je in een voormalig hospitaal dat werd omgetoverd tot een groene oase. De hippe openluchtbar biedt een relaxte sfeer met gezellige verlichting, kleurrijke stoelen en veel natuur. Je waant je er op vakantie, midden in de stad, door hun frisse cocktails, ambachtelijke bieren en streetfood van lokale chefs. ’s Avonds is er vaak live muziek en zijn er DJ-sets of andere evenementen.

Waar? Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel, België

Meer info: https://jardin.brussels/nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Rooftop 58

Gelegen boven op het voormalige Actiris-gebouw, combineert deze rooftopbar een trendy, kosmopolitische sfeer met een adembenemend panoramisch zicht op de skyline. Overdag is het de perfecte plek om te lunchen met een cocktail in de zon, terwijl het ’s avonds transformeert in een chique spot voor apero’s, diner en DJ’s.

Waar? Bisschopsstraat 1, 1000 Brussel

Meer info: https://www.58.brussels/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tope

Op de 22e verdieping van The Hoxton ligt deze Mexicaans geïnspireerde rooftopbar. Er is binnen een gezellig interieur en buiten een breed terras dat uitkijkt over Brussel-Noord en veel verder. Je kunt je hier verwachten aan stevige cocktails, taco’s en churros. Ook hier werd ruimte voor een DJ-booth voorzien, zowel binnen als buiten.

Waar? Victoria Reginaplantsoen 1, 1210 Brussels, België

Meer info: https://thehoxton.com/brussels/tope-restaurant/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

IN EEN PARK

Kiosk Radio Bar

Verscholen in het hart van het Warandepark in Brussel, vind je deze intieme en alternatieve hotspot voor muziekliefhebbers. Deze kleine maar sfeervolle bar is een verlengstuk van het iconische Kiosk Radio, een online radiostation dat live DJ-sets uitzendt vanuit een houten hutje in het park. Hier ontdek je een zorgvuldig geselecteerd aanbod aan natuurlijke wijnen, lokale bieren en cocktails, terwijl je omringd bent door goede muziek.

Waar? Paleizenplein 10, 1000 Brussel, België

Meer info: https://kioskradio.com/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

La Fabrique en Ville

In het Egmontpark ligt de ideale brunchplek voor een zonovergoten dag. Bij La Fabrique kan je genieten van een ontbijt, lunch of koffie met de geluiden van de natuur om je heen. Je moet dan ook even zoeken: het ligt in een verborgen zijweg van het park. Het gebouw is letterlijk een oud fabriekspand dat lang leegstond, maar nu volledig gerenoveerd is. In het weekend bieden ze heel de dag lang een uitgebreid brunchbuffet.

Waar? Waterloolaan 44, 1000 Brussel, België

Meer info: https://www.lafabriqueresto.be/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

La Laiterie

Je zou het niet zeggen, maar deze bar in het Josaphatpark in Schaarbeek was ooit een melkerij. Vandaag de dag kan je er genieten van koffie, matcha en verschillende brunchgerechten. Voor later op de dag vind je er cocktails en bites. Alsof de sfeer van het mooie park rondom nog niet genoeg was, zijn er ook live concerten, waaronder jazzoptredens op vrijdag en jam sessions op woensdag.

Waar? Josaphatpark, 1030 Schaarbeek, België

Meer info: https://www.laiterie.be/



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Woodpecker Parc Royal

Deze kiosk, ook in het Warandepark, ligt midden in de stad en biedt brunch en kwaliteitsvolle koffie, ideaal voor een pauze tussen een stadswandeling door. Het is een van de locaties van de Woodpecker-family, een bekende naam in Brussel die meerdere cafés en kiosken beheert. Leuk weetje: de kiosk in het Warandepark werkt met een systeem van eco-cups, waarbij je een euro inwisselt voor een beker, die je terugkrijgt als je je beker inlevert.

Waar?: Paleizenplein 5, 1000 Brussel, België

Meer info: https://woodpecker.family/