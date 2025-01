New year, new skin: de zin en onzin van chemische peelings

Skincare-liefhebbers zweren erbij, en klinische esthetici beschouwen ze als de heilige graal voor een stralende huid: chemische peelings zijn populairder dan ooit. Maar wat houdt deze behandeling precies in? Dermatoloog dr. Griet Voet zet de voordelen en valkuilen op een rij, zodat je niet zomaar voor de hype zwicht.

Het woord ‘chemische peeling’ roept wellicht beelden op van gevaarlijke experimenten in een laboratorium, eerder dan een verfrissende huidbehandeling. Toch is het precies deze techniek die de laatste tijd overal opduikt. Vooral in de winter, wanneer esthetische klinieken overspoeld worden door de vraag. Maar wat maakt het zo populair? Van retinol- tot lunchtimepeelings: alles wat je moet weten over deze semi-invasieve skincare-behandelingen.

Huidvernieuwing van binnenuit

Het tijdperk waarin een skincareroutine bestond uit enkel een dagcrème en serum lijkt voorgoed achter ons te liggen. Steeds meer mensen verlangen naar een echte transformatie van hun huid. Chemische peelings beloven precies dat: ze verwijderen oude huidlagen en maken ruimte voor een frissere, stralendere huid. Klinkt als een moderne trend, maar de techniek heeft een geschiedenis die eeuwen teruggaat.

Al in het oude Egypte gebruikten mensen melkzuur en honing voor huidvernieuwing. In de 19de eeuw experimenteerde de medische wereld met fenol, een krachtig zuur dat peelings mogelijk maakte. Al waren die behandelingen toen zeer risicovol. Pas in de jaren ’80 kwam de echte doorbraak met AHA’s (Alpha Hydroxy Acids), zoals glycolzuur, die de schoonheidsindustrie veroverden. Deze zuren richtten zich vooral op het herstel van zonneschade en het verminderen van huidveroudering, terwijl ze de textuur van de huid verbeterden. Tegelijkertijd gebruikten artsen trichloorazijnzuur (TCA) steeds vaker voor diepere peelings die littekens en rimpels aanpakken. Vandaag de dag zijn de technieken verfijnd en veiliger dan ooit, maar de belofte blijft hetzelfde: een stralende huid die van binnenuit vernieuwd wordt.

Lunchtime peelings: snel en oppervlakkig

‘Chemische peelings zijn van een ander kaliber dan de kant-en-klare producten die je tegenwoordig zomaar in de winkel vindt’, legt dermatoloog Griet Voet van Clinique Dermatologie Gent uit. ‘We verdelen deze behandelingen in drie categorieën: oppervlakkig, medium en diep. Elke categorie heeft zijn eigen toepassingen, effecten en uiteraard ook risico’s.’

De oppervlakkige fruitzuurpeeling is zonder twijfel de populairste keuze voor wie snel resultaat wil zien, zonder al te veel gedoe. ‘Fruitzuurpeelingen geven meteen een stralende glow, maar pakken ook pigmentvlekken, fijne lijntjes en vergrote poriën aan,’ legt de dermatoloog uit. De behandeling is snel, nauwelijks invasief en ideaal voor wie weinig tijd heeft. Het is dan ook geen toeval dat deze behandeling de bijnaam lunchtime peeling kreeg: de meeste patiënten kunnen meteen weer aan het werk na de behandeling. ‘De concentratie van de fruitzuren wordt zorgvuldig opgebouwd, van twintig tot zeventig procent, zodat de huid zich gecontroleerd aan de zuren kan aanpassen. Nadien krijgen patiënten een crème mee voor thuisgebruik, om de huid geleidelijk te laten wennen’, klinkt het.

Retinol peelings: trager maar diepgaander

Hoewel de oppervlakkige fruitzuurpeeling vaak de eerste keuze is voor wie snel resultaat zoekt, zijn er peelings die een tikje invasiever zijn en dus op termijn ook meer effect hebben. De retinolpeeling is daar een voorbeeld van. Deze krachtige vorm van vitamine A wordt geprezen om zijn anti-aging eigenschappen en wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. ‘Retinol heeft bewezen dat het de huid verjongt en tekenen van veroudering kan verminderen’, vertelt dr. Griet Voet.

Na het aanbrengen van de peeling blijft het product enkele uren op de huid zitten. Zo’n zestal uur later mag het afgewassen worden. Een lichte afschilfering kan enkele dagen later optreden, maar de hersteltijd is relatief kort. ‘In tegenstelling tot de fruitzuurpeeling, die vrijwel altijd direct resultaat oplevert, kunnen de effecten van de retinolpeeling variëren. Veel patiënten zijn tevreden en kiezen voor herhalingen, maar anderen blijven soms op hun honger zitten als ze geen onmiddellijke verandering merken’, zegt Voet. ‘Je moet geduld hebben, want de peeling werkt geleidelijk.’

Peelings met TCA en Fenol: zeer invasieve zuren

Er bestaan nog invasievere peelings voor wie echt diepe huidtransformaties zoekt, zoals de krachtigere TCA: een van de meest ingrijpende behandelingen. Trichloorazijnzuur (TCA) is een zuur dat diep doordringt in de huid en effectief littekens van acné, diepe rimpels en zonneschade aanpakt. ‘Afhankelijk van de ernst van de huidproblemen kan het over het hele gezicht of juist lokaal worden toegepast’, legt dermatoloog Griet Voet uit.

Hoewel de resultaten zeer opvallend kunnen zijn, komt er wel wat geduld bij kijken. Na een TCA-peeling duurt het herstel vaak langer dan bij de oppervlakkige behandelingen: één tot twee weken van roodheid, irritatie en schilfering zijn vrijwel onvermijdelijk. ‘Deze behandeling is niet voor iedereen’, waarschuwt Voet. ‘Mensen met een donkerder huidtype, vooral huidtypes 5 en 6, moeten extra voorzichtig zijn. Er is een verhoogd risico op hyperpigmentatie, wat donkere vlekken kan veroorzaken.’

Wie denkt dat de TCA-peeling al de diepste ingreep is, heeft het mis. ‘Je hebt ook peelings met fenol, dat is een extreem krachtig zuur dat diep in de huid doordringt en zeer effectief is bij het behandelen van ernstige huidproblemen zoals diepe rimpels, zware zonbeschadiging en littekens’, vertelt Voet.Net als bij de TCA-behandeling vraagt de fenolpeeling om geduld en zorgvuldigheid: een lange hersteltijd en weken van rust zijn vaak noodzakelijk om de huid volledig te laten genezen.

Stralend of verbrand?

Is de belofte van een snelle glow echt het risico waard? Op sociale media duiken steeds vaker beelden op van mensen die na een peeling niet stralend, maar verbrand de deur uitgaan. Bijwerkingen zoals littekens en blijvende schade worden zelden serieus besproken in de marketing van deze behandelingen, maar het risico is reëel – vooral voor mensen met een donkerder huidtype, waar de kans op hyperpigmentatie of andere huidbeschadiging groter is.

‘Hoewel de resultaten indrukwekkend kunnen zijn, is het geen kwestie van snel binnenstappen en de behandeling ondergaan’, zegt dermatoloog Griet Voet. ‘Je moet goed afwegen of je het wil doen, en vooral: bij wie je het laat doen. Een peeling mag nooit door een leek worden uitgevoerd. Het geheim van een veilige behandeling zit hem in het vinden van de juiste balans – een vak die alleen door een ervaren specialist beheerst wordt.’

Zelf vertrouwt ze liever op lichtere, minder ingrijpende peelings, zoals de zogenaamde lunchtime peelings. Deze bieden een subtieler effect en herstellen sneller. ‘Ze leveren goede resultaten met weinig kans op bijwerkingen. Verwacht je een grotere transformatie? Dan raad ik alternatieven aan, zoals fractionele CO2-lasers of microneedling met radiofrequentie. Deze methodes geven veel meer controle over de diepte van de behandeling, iets wat bij peelings niet gegarandeerd is’, aldus de dermatologe.

