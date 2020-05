De grappigste dierenfoto's van het jaar: alvast een voorproefje

De Comedy Wildlife Photography is momenteel in volle gang. Nog tot 30 juni kan iedereen die een grappige foto van dieren heeft gemaakt deze inzenden en kans maken op mooie prijzen zoals fotocamera's, software voor fotografen en - de hoofdprijs, al zal de winnaar daar welllicht nog even op moeten wachten - een safari in Masai Mara in Kenia.

Maar het belangrijkste doel van de wedstrijd is, zoals ieder jaar, de aandacht vestigen op alle mooie kanten van de dierenwereld en zo de liefde voor de natuur vergroten. Daarom geven de bedenkers van de wedstrijd Paul Johnson-Hicks en Tom Sullan geven samen met The Born Free Foundation alvast drie tips mee on zelf een klein steentje bij te dragen aan de bescherming van de natuur. Meer tips vind je op hun website.

1. Koop verantwoordelijk: vermijd producten met palmolie want palmolieplantages zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de vernieiting van de regenwouden waar juist zo'n grote diversiteit aan dieren voorkomt. Het spreekt voor zich dat je ook wegwerpplastic zoveel mogelijk mijdt.

2. Beperk het gebruik van water door bijvoorbeeld korter en minder vaak te douchen, het toilet niet altijd door te spoelen (20 liter per keer) en de tuin minder vaak te besproeien.

3. Word 'Wildlife Influencer': probeer je omgeving zoveel mogelijk te overtuigen van het nut en schoonheid van de natuur.







Comedy Wildlife Photography Awards 2020 © Alvin Tarkmees, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'It's too late Roebuck, too late' van Alvin Tarkmees in Estland







Comedy Wildlife Photography Awards 2020 © Anthony Bucci, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Rought Night' van Anthony Bucci in Vancouver Island, Canada







Comedy Wildlife Photography Awards 2020 © David DesRochers, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Laughing Sea Otter' van David DesRochers in Morro Bay in Californië







Comedy Wildlife Photography Awards © Janet Miles, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Doing the Sand Dance' van Janet Miles in Lake Clark in Alaska







Comedy Wildlife Photography Awards © Johan Siggesson, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Confused' van Johan Siggesson in Winterton on Sea in het Verenigd Koninkrijk







Comedy Wildlife Photography Awards © Yarin Klein, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Lightweight wrestling' van Yarin Klein in Ngorongoro krater in Tanzania







Comedy Wildlife Photography Awards © Manoj Shah, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Laughing Hippo' van Manoj Shah in Masai Mara, Kenia







Comedy Wildlife Photography Awards © Reynante Martinez, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Maeastro' van Reynante Martinez in Zambales op de Filippijnen







Comedy Wildlife Photography Awards © Tanvir Ali, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Laughing stock' van Tanvir Ali in Nairobi National Park in Kenia







Comedy Wildlife Photography Awards © Thomas Grigoleit, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'True Name' van Thomas Grigoleit in Tarangire National Park, Tanzania







Comedy Wildlife Photography Awards © Tommy Mees, Comedy Wildlife Photography Awards 2020 'Walk on water' van Tommy Mees in Lake Magadi, Serengeti, Tanzania