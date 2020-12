In Zoo Planckendael in Mechelen is onlangs een bonobo ter wereld gekomen. Hij heeft de naam Vyombo gekregen.

Vrouwtje Kianga beviel in de nacht van 31 oktober op 1 november van een zoontje, maar het dierenpark maakte het nieuws pas nu bekend. Het jong kreeg de naam Vyombo.

Zoo Planckendael heeft met nu 19 exemplaren de op één na grootste bonobogroep in Europa en coördineert ook het Europees kweekprogramma van de soort. Bonobo's zijn in het wild bedreigd omdat de tropische bossen ten zuiden van de Congostroom in Centraal-Afrika steeds meer verdwijnen en omdat ze worden gedood voor hun vlees of gevangen en verkocht als gezelschapsdier. Schattingen van hun resterende aantallen lopen uiteen van 15.000 tot 50.000.

Moeder Kianga hield haar kleintje de eerste weken nog stevig tegen zich aangedrukt, maar intussen hebben de verzorgers kunnen bepalen dat het om een mannetje gaat. Wie de vader is, zal nog uit DNA-onderzoek moeten blijken. Volgende maand verwacht Zoo Planckendael trouwens al het twintigste exemplaar van de bonobogroep te verwelkomen, want ook Nayembi verwacht een kleintje.

. © Jonas Verhulst

. © Jonas Verhulst

Vrouwtje Kianga beviel in de nacht van 31 oktober op 1 november van een zoontje, maar het dierenpark maakte het nieuws pas nu bekend. Het jong kreeg de naam Vyombo.Zoo Planckendael heeft met nu 19 exemplaren de op één na grootste bonobogroep in Europa en coördineert ook het Europees kweekprogramma van de soort. Bonobo's zijn in het wild bedreigd omdat de tropische bossen ten zuiden van de Congostroom in Centraal-Afrika steeds meer verdwijnen en omdat ze worden gedood voor hun vlees of gevangen en verkocht als gezelschapsdier. Schattingen van hun resterende aantallen lopen uiteen van 15.000 tot 50.000. Moeder Kianga hield haar kleintje de eerste weken nog stevig tegen zich aangedrukt, maar intussen hebben de verzorgers kunnen bepalen dat het om een mannetje gaat. Wie de vader is, zal nog uit DNA-onderzoek moeten blijken. Volgende maand verwacht Zoo Planckendael trouwens al het twintigste exemplaar van de bonobogroep te verwelkomen, want ook Nayembi verwacht een kleintje.