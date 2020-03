Bijna de helft van de zandstranden in de wereld kan tegen het einde van deze eeuw verdwenen zijn door de klimaatverandering. Dat blijkt uit Europees onderzoek in Nature Climate Change.

Zandstranden nemen zo'n dertig procent in van alle kusten in de wereld. Ze zijn niet alleen een populaire plek voor recreatie, maar vormen ook een belangrijke habitat voor wild. Bovendien bieden ze een natuurlijke schokdemper tegen stormtij en overstromingen, een functie die crucialer wordt naarmate de klimaatverandering toeneemt.

Maar de stranden kampen ook met toenemende erosie. Wetenschappers van het Joint Research Centre van de Europese Commissie analyseerden 35 jaar aan satellietbeelden en maakten projecties voor de rest van deze eeuw. Op basis daarvan simuleerden ze meer dan 100 miljoen stormen en berekenden ze de impact op de stranden in de wereld.

Lees ook: Dit zijn de vijftig mooiste stranden ter wereld

'Een aanzienlijk deel van de zandige kustlijn van de wereld is al aan het eroderen, een situatie die kan worden verergerd door de kl'maatverandering', schrijven de onderzoekers. 'Een veranderende dynamiek van de kustlijn, gecombineerd met een terugtrekkende kust als gevolg van zeespiegelstijging, kan leiden tot het verdwijnen van bijna de helft van de zandstranden ter wereld tegen het einde van de eeuw.'

Menselijke invloed

Zandkusten zijn bijzonder dynamisch omdat ze gevoelig zijn voor veranderingen in golfslag, zeewaterpeil en windsterkte. Ze zijn van nature relatief veerkrachtig tegen de klimaatverandering, maar ze staan ook onder toenemende druk door menselijke activiteiten.

Naarmate er achter de stranden meer gebouwd wordt, verliezen ze hun natuurlijke capaciteit om zich aan te passen of te herstellen van erosie. Tegelijk beperken dammen en indijking de stroom van sedimenten die zandstranden op een natuurlijke manier doen aangroeien.

De gevolgen kunnen groot zijn, schrijven de onderzoekers. Naast het verlies van waardevolle ecosystemen kunnen er ook socio-economische gevolgen zijn, met name in armere streken die afhankelijk zijn van toerisme, zoals kleine eilandstaten.

Lees ook: Dit zijn de mooiste stranden in Europa

Zandstranden nemen zo'n dertig procent in van alle kusten in de wereld. Ze zijn niet alleen een populaire plek voor recreatie, maar vormen ook een belangrijke habitat voor wild. Bovendien bieden ze een natuurlijke schokdemper tegen stormtij en overstromingen, een functie die crucialer wordt naarmate de klimaatverandering toeneemt.Maar de stranden kampen ook met toenemende erosie. Wetenschappers van het Joint Research Centre van de Europese Commissie analyseerden 35 jaar aan satellietbeelden en maakten projecties voor de rest van deze eeuw. Op basis daarvan simuleerden ze meer dan 100 miljoen stormen en berekenden ze de impact op de stranden in de wereld. 'Een aanzienlijk deel van de zandige kustlijn van de wereld is al aan het eroderen, een situatie die kan worden verergerd door de kl'maatverandering', schrijven de onderzoekers. 'Een veranderende dynamiek van de kustlijn, gecombineerd met een terugtrekkende kust als gevolg van zeespiegelstijging, kan leiden tot het verdwijnen van bijna de helft van de zandstranden ter wereld tegen het einde van de eeuw.'Menselijke invloedZandkusten zijn bijzonder dynamisch omdat ze gevoelig zijn voor veranderingen in golfslag, zeewaterpeil en windsterkte. Ze zijn van nature relatief veerkrachtig tegen de klimaatverandering, maar ze staan ook onder toenemende druk door menselijke activiteiten.Naarmate er achter de stranden meer gebouwd wordt, verliezen ze hun natuurlijke capaciteit om zich aan te passen of te herstellen van erosie. Tegelijk beperken dammen en indijking de stroom van sedimenten die zandstranden op een natuurlijke manier doen aangroeien. De gevolgen kunnen groot zijn, schrijven de onderzoekers. Naast het verlies van waardevolle ecosystemen kunnen er ook socio-economische gevolgen zijn, met name in armere streken die afhankelijk zijn van toerisme, zoals kleine eilandstaten.