21 leeuwen dood in drie weken tijd in Indiaas natuurpark

De sterfgevallen van leeuwen in de westelijke staat Gujarat hebben de autoriteiten zodanig gealarmeerd dat die vijfhonderd parkwachters hebben ontplooid om een oogje te werpen op de in het park overblijvende leeuwen.

Volgens parkconservator Dushyant Vasavada zijn onderlinge gevechten en infecties de belangrijkste oorzaken voor de overlijdens. Van de acht sterfgevallen in pakweg de vorige week, zijn er vier te wijten aan een virale infectie. Andere leeuwen kwamen om door een protozoaire ziekte, verspreid door teken.

Vaasavada weersprak berichten in plaatselijke media dat het, door in het wild levende honden verspreid, hondenziektevirus (CDV) een uitgeklaarde rol in de sterfgevallen heeft gespeeld. In 1994 heeft dit virus in het Serengeti Reserve in Tanzania bijna duizend leeuwen uitgeroeid.

Vijf leeuwen in het Indiase park krijgen nog een behandeling. Meer dan dertig anderen zijn naar een ander dierenverzorgingscentrum gebracht en zijn in quarantaine.

Het Gir-park is opgericht om de Aziatische leeuw voor uitsterven te behoeden. Van een dieptepunt van twintig dieren in 2013, zijn er in 2015 523 geteld.