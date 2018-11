145 grienden dood gevonden op strand in Nieuw-Zeeland

De helft van de dieren was al dood toen ze gevonden werden, de andere helft moest geëuthanaseerd worden omdat ze niet meer geholpen konden worden.

'Helaas was de kans om de overblijvende walvissen met succes opnieuw het water in te krijgen extreem klein', zei Ren Leppens van het Department of Conservation (DOC), de Nieuw-Zeelandse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met natuurbescherming. 'De afgelegen locatie, het gebrek aan personeel in de buurt en de verslechterende toestand van de walvissen maakten dat het meest menselijke om te doen euthanaseren was. Het is echter altijd een hartverscheurende beslissing om te maken', klonk het nog.

De gestrande dieren werden opgemerkt door een wandelaar. In Nieuw-Zeeland spoelen gemiddeld 85 keer per jaar walvisachtigen aan, maar meestal is dat maar een dier per keer. Het is niet helemaal duidelijk waarom walvissen en dolfijnen stranden, maar enkele factoren die ertoe kunnen bijdragen zijn ziekte, navigatiefouten, geografische kenmerken, extreem weer of een achtervolging door een roofdier.

Ook op andere stranden in Nieuw-Zeeland spoelden dit weekend dieren aan, hoewel deze gevallen niet gerelateerd waren. Zondag ging het om tien dwerggrienden op 90 Mile Beach, waarvan er twee gestorven zijn. Dinsdag zal geprobeerd worden de anderen weer naar het water te begeleiden.

In Doubtful Bay aan het schiereiland Karikari spoelde een mannelijke potvis van vijftien meter aan die de daaropvolgende nacht overleed. In Ohiwa ging het om een dode vrouwelijke dwergpotvis.