Mount Fuji, de bekendste vulkaan van Japan, wordt deze zomer gesloten voor wandelaars om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. Dat melden de autoriteiten.

De prefectuur Shizuoka, de thuisbasis van de hoogste berg van het land (3.776 m), heeft aangekondigd dat het drie van de vier belangrijkste toegangswegen zal sluiten. Het Yoshida-pad, de vierde en meest populaire route om de berg Fuji te beklimmen, wordt ook afgesloten, zo kondigde de naburige prefectuur Yamanashi al aan.

'De paden gaan normaal in de zomer open, maar dit jaar houden we ze gesloten van 10 juli tot 10 september, wat overeenkomt met het seizoen voor de beklimming van de Fujiberg', zei een ambtenaar van de prefectuur Shizuoka. Het is voor het eerst dat de toegangspaden tot de beroemde vulkaan worden gesloten, sinds de prefectuur het beheer overnam in 1960.

Ook de kampen langs de vier paden blijven gesloten. Mount Fuji staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en ligt honderd kilometer ten zuidwesten van Tokio. Vorig jaar verwelkomde de berg volgens de officiële website ongeveer 236.000 klimmers.

