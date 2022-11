Met de trein naar Rennes: de beste adressen volgens local Etienne Bernard

In minder dan vijf uur neem je de TGV van Brussel naar de Franse stad Rennes, toegangspoort naar Bretagne. Als grootste stad van de regio combineert Rennes het beste van land en zee. Etienne Bernard, directeur van het kunsteninstituut FRAC, tipt er zijn favoriete adressen.

Oorspronkelijk afkomstig uit Bourgondië, verbleef Etienne Bernard een tijd in de westelijke punt van Bretagne, in Brest, waar hij een tijdlang het centrum voor hedendaagse kunst La Passerelle leidde. Vandaag steekt hij zijn enthousiasme voor zijn nieuwe adoptiestad Rennes niet onder stoelen of banken. Daar is hij directeur van het FRAC, een regionaal fonds voor hedendaagse kunst met meer dan 5.000 werken, en een plek voor kunstverspreiding en -creatie, erkend op regionaal, nationaal en internationaal niveau. De Fransman is vol lof over het goede leven dat de Bretonse stad te bieden heeft en die lange tijd vooral als een studentenstad werd beschouwd, voordat de TGV haar in minder dan twee uur met hoofdstad Parijs verbond.

Hieronder zijn tien favoriete adressen om te genieten van de warme en levendige sfeer van Rennes.

Le Marché des Lices

“De Marché des Lices is 400 jaar oud en the place to be op een zaterdagochtend in Rennes. Je komt er voor de sfeer, maar ook omdat de producten goedkoop zijn en voornamelijk biologisch en lokaal. Ik ben pas beginnen koken sinds ik in Rennes woon en deze Marché ontdekte.”

Place des Lices, 35000 Rennes

Bistro-microbrasserie Origines

“Origines, gevestigd in het voormalige ziekenhuis Hôtel Dieu, is een inventieve bistro met een guinguette op een binnenplaats, weg van het lawaai van de stad. Het is een plek waar ik in de zomermaanden graag eindeloos aperitiefjes drink onder het genot van onder andere hun fantastische hummus.”

2 Rue de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes, origines-rennes.fr

Het centrum voor hedendaagse kunst La Criée

“Dit centrum voor hedendaagse kunst op de Centrale Markt mag je niet laten links liggen als je door de binnenstad loopt. Het door de sprankelende Sophie Kaplan samengestelde programma behoort volgens mij tot het beste van Frankrijk.”

Pl. Honoré Commeurec, 35000 Rennes, la-criee.org

Het park van Thabor

“Dit grote 19de-eeuwse stadspark is een groene oase van 10 hectare in het hart van het stadscentrum. Ik geniet vooral van een wandeling door de rozentuin met meer dan 2.000 variëteiten, van het lezen van een boek in de zon of van een voorstelling in het openluchttheater. Je kunt er ook gaan hardlopen.”

Place Saint-Melaine, 35000 Rennes

Alaska Brocante en snackbar

“Zoals de naam al doet vermoeden, is Alaska zowel een rommelmarkt met een selectie meubels en designobjecten als een plek om een hapje te eten. Het is een vrolijke en hedendaagse bric-à-brac die gezellig en niet te duur is. Ik vond er al heel wat stukken.”

14 rue Dupont des Loges, 35000 Rennes

Patisserie Le Daniel

“Dit is de plek waar fijnproevers hun geluk niet op kunnen. Al hun creaties met uiteenlopende en originele smaken zijn even voortreffelijk om te eten als om naar te kijken.”

19 Rue Jules Simon, 35000 Rennes, patisserieledaniel.fr

Bretone – crêperie en theesalon

“Gevestigd in het voormalige huis van de mozaïekkunstenaar Odorico, is deze crêperie natuurlijk een culinaire hotspot. Maar vooral het decor is spectaculair en moet je gezien hebben: het is een huis uit de jaren veertig waarin alles met zorg is uitgekozen en ingericht. Niet te missen: de badkamer op de eerste verdieping.”

7 rue Joseph Sauveur, 35000 Rennes, facebook.com/bretone.rennes

Chez Brume

“Waarschijnlijk mijn favoriete restaurant in Rennes. Ik ga er vaak eten met kunstenaars die Rennes bezoeken. Hun keuken staat volledig in het teken van vis en is fijn en bewerkt. Het interieur is verfijnd en bijzonder rustgevend.”

5 rue de la Parcheminerie, 35000 Rennes, facebook.com/chezbrume/

Bercail – restaurant

“Bercail is een juweeltje in een geplaveide straat in het centrum van de stad. Op het unieke menu staan uitsluitend seizoensgebonden en lokale producten. Als je in de buurt bent, spring dan zeker ook eens binnen in hun wijnbistro Pénates.”

33 rue Saint-Melaine, 35000 Rennes, bercail-penates.com

Frac Bretagne

“FRAC Bretagne kan onmogelijk ontbreken op de lijst van bezienswaardigheden in Rennes. Het is het grootste museum voor hedendaagse kunst in de regio, met tentoonstellingen van Franse en internationale kunstenaars, maar ook een kunstboetiek en een restaurant. Het gebouw is ontworpen door de Franse architecte Odile Decq, en geeft uit op de grote groene vlakte van het Parc de Beauregard.”

19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, fracbretagne.fr