Met de trein naar Frankfurt: de beste adressen volgens local Justina Honsel

In minder dan vier uur reis je met de trein van Brussel naar het Duitse Frankfurt, een bruisende stad met een interessante creatieve en culinaire community. Local Justina Honsel tipt er haar favoriete adressen.

De Duitse Justina Honsel verhuisde vorig jaar van Frankfurt naar Antwerpen. Tot het einde van het jaar heeft ze een pop-up, Merge, in de Volksstraat. Ze verkoopt er enkel Duitse mode- en designmerken en kunst. Ze pendelt nog regelmatig naar Frankfurt, waar ze acht jaar lang woonde en werkte als art director en brand consultant.

Justina Honsel (c) Nick Leuze

Lindley Lindenberg

“Lindley is een prachtig designhotel in het Oost-Frankfurt, al zou ik het eerder omschrijven als een guest house. De bar en het restaurant zijn vegan, maar er is ook een keuken op de zesde verdieping, met toegang tot het dakterras, waar je zelf kan koken. Verse kruiden vind je in de indoor herb room. Er is ook een bibliotheek en concertruimte, waar elke laatste zondag van de maand optredens worden gegeven.”

Lindleystrasse 17, @lindenberghotels

Mehlwassersalz

“In het Museum voor Moderne Kunst (MMK.ART) baten mijn vrienden Dennis en Milan een bistro met biologische bakkerij uit, Mehlwassersalz. Het is een leuke plek om te ontbijten of een heerlijke brioche te kopen voor onderweg. Ik raad ook zeker het zuurdesembrood aan. In het museum zelf loopt nog tot 1 januari 2023 een tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Stéphane Mandelbaum.”

Domstraße 10, @mehlwassersalz

Cool Climate

“Net achter het Museum vind je Cool Climate, een wijnhandelaar met een uitstekende selectie natuurwijnen uit Duitsland. Die kopen ze rechtstreeks aan bij de wijnboeren met wie ze een persoonlijke relatie hebben.”

Berliner Strasse 20, @coolclimate

Chairs

“Dit restaurant is ingericht met, je raadt het al, een allegaartje aan stoelen. Ze koken enkel met biologische ingrediënten uit de regio. De kaart wisselt daarom bijna dagelijks en wordt bepaald door wat ze die dag op de versmarkt vinden. Ik bestel er geregeld de carpaccio van koningsoesterzwammen met zuurdesembrood en huisgemaakte boter. Een verrassingsmenu van vier gangen kost 75 euro, maar je kunt ook à la carte eten.”

Gronauer Strasse 1, @chairsffm

Bookstore Walther König en Kleinmarkthalle

“Bij Walther König vind je een mooie selectie kunstboeken –en magazines. Zij hebben intussen meer dan veertig winkels wereldwijd en zijn vaak verbonden aan musea. In Frankfurt zitten ze in het gebouw van de Kleinmarkthalle, een gezellige foodhall waar je verse groenten en fruit kunt kopen, maar ook oesters eten en een glas wijn drinken.”

Hasengasse 5-7, @buchhandlungwaltherfranzkoenig, kleinmarkthalle.de

Fahrgrasse

“Fahrgrasse is een bekende straat met veel leuke galerijen. Bij Drei Kaffeebar drink je de beste koffie van Frankfurt. Stap ook zeker even binnen bij Maria Store. Je vindt er vooral kleine, onafhankelijke Duitse mode- en accessoiremerken zoals Rabens Saloner en Hope. Eigenaar Myriam Beltz organiseert ook geregeld lezingen en kleine expo’s van lokale artiesten in haar winkel.”

Drei Kaffeebar, Fahrgasse 23, @drei.kafeebar en Maria Store, Fahrgasse 10, @maria.shop.frankfurt

AMP Bar

“Je moet niet naar een club om te gaan dansen in Frankfurt. In het Red Light District zijn veel leuke bars en restaurants. Mijn favoriet is AMP Bar: het interieur is cool, ze serveren er lekkere natuurwijnen en er wordt tijdens het weekend goede house en elektronische muziek gedraaid.”

Gallusanlage 2, @amp_yourself