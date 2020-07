Het stadsbestuur van Lommel wil de grote toeloop naar het natuurgebied de Lommelse Sahara aanpakken. Doordat heel wat recreatiegebieden momenteel gesloten zijn, zakken er heel wat mensen uit het Luikse en Brusselse af naar het natuurgebied.

'Vorige week hebben we gezien dat daar 2.000 bezoekers waren, die daar voornamelijk kwamen zonnebaden', zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). 'We zien de afgelopen weken dat het er op warme dagen veel drukker is dan in een doorsnee winkelstraat.'

Het stadsbestuur gaat in overleg met de veiligheidsdiensten om de problematiek rond de Lommelse Sahara aan te pakken. Nadat er de afgelopen maanden al mensen uit de rand van Brussel of Luik naar het natuurgebied kwamen, wordt niet uitgesloten dat ook de Antwerpenaren de weg naar de Lommelse Sahara zullen vinden.

'We kijken welke maatregelen we zullen nemen. Het is een natuurgebied en dat weegt er op zich al te zwaar op, maar we willen ook vermijden dat daar te veel mensen elkaar kruisen. In het wandelgebied moeten 2.000 mensen over een toegangsweg van vijf meter breed', legt Nijs uit.

'Ook zwemmen is er verboden, maar het is moeilijk om dat 24 op 24 te handhaven. Het probleem is dat we een heel waardevol natuurgebied hebben, maar dat dat nu als recreatiedomein wordt beschouwd door jongeren, en daar moeten we nu paal en perk aan stellen.'

Lees ook: Tien keer frappant postmodern in België

'Vorige week hebben we gezien dat daar 2.000 bezoekers waren, die daar voornamelijk kwamen zonnebaden', zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). 'We zien de afgelopen weken dat het er op warme dagen veel drukker is dan in een doorsnee winkelstraat.'Het stadsbestuur gaat in overleg met de veiligheidsdiensten om de problematiek rond de Lommelse Sahara aan te pakken. Nadat er de afgelopen maanden al mensen uit de rand van Brussel of Luik naar het natuurgebied kwamen, wordt niet uitgesloten dat ook de Antwerpenaren de weg naar de Lommelse Sahara zullen vinden. 'We kijken welke maatregelen we zullen nemen. Het is een natuurgebied en dat weegt er op zich al te zwaar op, maar we willen ook vermijden dat daar te veel mensen elkaar kruisen. In het wandelgebied moeten 2.000 mensen over een toegangsweg van vijf meter breed', legt Nijs uit. 'Ook zwemmen is er verboden, maar het is moeilijk om dat 24 op 24 te handhaven. Het probleem is dat we een heel waardevol natuurgebied hebben, maar dat dat nu als recreatiedomein wordt beschouwd door jongeren, en daar moeten we nu paal en perk aan stellen.'