Als je dit weekend een luie zondag had ingepland, gooi je agenda dan maar om. Er is namelijk een nationale feestdag te vieren! Zonder chichi of tralala, maar met veel frieten en bier. Ter inspiratie een greep uit de festiviteiten, drie uit elke Vlaamse provincie plus Brussel.

Brussel

Op de vooravond van 21 juli begint Brussel er al aan met het volkse Bal National in de Marollen. Hier wordt zaterdagavond een feestje gebouwd 'zonder chichi of tralala', dixit de Brusseleirs, maar met veel 'goesting'. Staan op het programma: een groot dansfeest en een reeks optredens. http://balnational.be

Tijdens de nationale feestdag zelf staat in Brussel het militair defilé centraal, met de vliegtuigen die de koning komen groeten. Maar er valt nog veel meer te beleven. Je kan de Kamer en Senaat bezoeken, een blik achter de schermen werpen bij de Nationale Bank, ervaren hoe Defensie zijn militairen traint voor een buitenlandse missie, enzovoort. De dag start al vanaf 8 uur 's ochtends met Brol National, een zwart-geel-rode editie van de vlooienmarkt op het Vossenplein. https://2107.be

Hongertje? Resto National serveert op datzelfde Vossenplein mosselen met friet, op een bedje van fanfaremuziek, majorettes en accordeons. Vanaf 19 uur wordt er alweer gedanst op het Bal Musette en gezongen op de volkskaraoke Bruxelles Zingt. 's Avonds wordt de nationale feestdag afgesloten met vuurwerk op het Paleizenplein. http://restonational.be

Bal National in Brussel. © Belga

Vlaams-Brabant

Niet alleen in Brussel-stad weten ze wat een goed feestje is. De Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Kraainem maakt zich op voor een grote Garden Party op 21 juli. Met overdag een kinderdorp, de hele dag door een bistrodorp, en 's avonds een openluchtfuif Back to the '80s. Alle activiteiten zijn gratis. www.kraainem.be/activiteiten

Een dansvloer, een dj en veel leuke muziek. En dat aan de langste toog van Europa. Meer moet dat toch niet zijn op de nationale feestdag? Afspraak vanaf 19u op Bar Tricoloré, Oude Markt, Leuven. www.leuven.be/bal-tricolore

Koning Leopold II, een veelbesproken vorst, liet ons land belangrijke monumenten na. Hij gaf opdracht voor de bouw van het Koloniënpaleis en het AfricaMuseum en liet de Tervurenlaan en een renbaan in het Zoniënwoud aanleggen. Ontdek dit alles tijdens een koninklijke fietstocht van Tervuren naar Hoeilaart, zondag van 14u tot 16u. Slechts € 2 euro per persoon, maar reserveren is verplicht. http://www.visittervuren.be/nl/nieuws/koninklijke-fietstocht

Het AfricaMuseum in Tervuren. © Belga

Oost-Vlaanderen

De Gentse Feesten bestaan al bijna even lang als België. De allereerste editie werd in 1843 gehouden, amper twaalf jaar nadat Leopold I de eed aflegde als eerste koning der Belgen. Dat verdient een feestje, bijvoorbeeld met de mega-polonaise die Willy Sommers ongetwijfeld in gang zal zetten op Sint-Baafs. Rond 23u is er feestelijk vuurwerk aan Portus Ganda, de stedelijke jachthaven. https://gentsefeesten.stad.gent/

Jazz is net zoals België zelf: een beetje chaos, een beetje improvisatie. Geen betere datum voor Jazz in het Park dan de nationale feestdag. Het festival gaat elk jaar door op 21 juli in het Stadspark van Dendermonde. Vanaf 14 uur is iedereen welkom voor swingende optredens van The Honky Tonk New Orleans Band, Sébi Lee, Lester Blues en The Renegades met gastartiest Sofie. www.toerismedendermonde.be/

Her en der vinden op 21 juli straatfeesten plaats in het land. Alleen al voor zijn naam krijgt 't Groot Feest van 't Belgiekske aan 't Fabriekske een eervolle vermelding. Speelplein 't Fabriekske is een gezellig buurtplein in Rupelmonde, Kruibeke. Elk jaar met 21 juli zetten ze de muziekboxen aan en serveren ze frieten en bier, dûh.

De Gentse Feesten. © Getty

Antwerpen

België boven op de Belgunique Makers Markt in Mechelen. Hier kan je op 21 juli originele producten van Belgische makers ontdekken: van lokaal gebrouwen bier over keramiek tot handgemaakte juwelen. Om 19u30 steek je gewoon de straat over richting Kruidtuin voor de Belpop Bonanza Sessie, de muzikale theatershow van Jan Delvaux en dj Bobby Ewing. Het duo presenteert een onuitgegeven nationaal defilé, met een straf huisorkest en massa's mooie liedjes van Belgische makelij. bit.ly/makersmarktmechelen

Belgen houden van bier, frieten en cafésport! Een ideale combo, dachten ze bij Bar Baraque, een zomerbar in het Park Fort Liezele in Puurs. Kom in je Rode Duivels-outfit mee de nationale feestdag vieren: er wordt gevoetbald en je kan deelnemen aan een workshop van dansgroep 'Young Bouncers'. Na valavond volgt het echte werk: de cafésportavond, met nageltjeklop en dartsen. Er wordt zelfs een kleine competitie georganiseerd. www.barbaraque.be

Het Felix Pakhuis in Antwerpen bestaat tien jaar en dat vieren ze het hele jaar door. Maar op zondag 21 juli is het dubbel feest: een groot mosselfestijn voor jong en oud. Het restaurant plaatst één lange tafel doorheen de straat in het pakhuis, waar je mee kan aanschuiven voor Mosselen à la Felix, geserveerd met een fris biertje. https://mosselen.eventsquare.co

Bar Baraque in Puurs. © Foto R.V.

Limburg

De nationale feestdag is van iedereen, dus ook van de kinderen. Op 21 juli nemen de kleinsten traditiegetrouw het Vijverkafee in handen, de gezelligste zomerbar van Limburg. Tijdens Vijverleute kunnen gezinnen gratis deelnemen aan allerlei activiteiten, van volksspelen tot vertellingen. Afspraak in Park 't Driessent in Diepenbeek, bij Hasselt.

https://www.vijverkafee.be/nl/foodconcepten/vijverleute

Be-MINE Summer, de gloednieuwe zomerbar op de mijnsite van Beringen, sluit zijn tiendaagse editie in stijl af op de tricolore zondag. Het wordt een oer-Belgische dag met stoofvlees-friet, een streekbiertje en muziek. www.beminesummer.be

21 juli is dit jaar niet alleen voor België een feestdag. Het is ook exact 50 jaar geleden dat de eerste mens voet op de maan zette. Je kan deze unieke gebeurtenis nu zaterdag en zondag vieren in de Cosmodrome Kattevennen, een reusachtige filmzaal aan het Nationaal Park Hoge Kempen in Genk. Herbeleef in een 360° liveshow de ruimte-exploratie, van de eerste satelliet Spoetnik tot de legendarische landingen op de maan. https://www.kattevennen.be/

Herbeleef de eerste maanlanding van 21 juli in Genk. © Getty / Nasa

West-Vlaanderen

De pop-up cinema- & zomerbar Fayard in Sint-Kruis (Brugge) verwent je zondag graag met gratis vertoningen van twee echte Belgische films: Marina (2013) van Stijn Coninx en Brabançonne (2014) van Vincent Bal. https://fayardbrugge.be/

Torhout viert de nationale feestdag al voor het derde jaar op rij met het Kinderdorp op de Markt. Er zijn doorlopend goochelshows en een grote slotshow in openlucht. Test je circuskennis in de workshops: ballonplooien, steltenlopen, jongleren, ... www.visittorhout.be/kinderdorp

Ook aan de kust laten ze 21 juli niet zomaar aan zich voorbijgaan. In Bredene staat bijvoorbeeld een optreden gepland van partyband The Amazing Flowers, met aansluitend muzikaal vuurwerk. https://bredene.org/nl