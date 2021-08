De kust noteert voor afgelopen zomer ongeveer drie procent meer overnachtingen dan in de zomer van 2020. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer vrijdag in een zomerbalans. Met bijna vier miljoen dagtoeristen is het aantal daguitstappen naar zee status quo met vorig jaar.

Ondanks de voornamelijk regenachtige zomermaanden blikt de kust toch tevreden terug op de zomer. De campings, de kusthotels en de sector van de vakantiewoningen noteerden goede cijfers. Met ongeveer 12 miljoen overnachtingen doet het verblijfstoerisme het iets beter dan vorige zomer. Dit betekent circa drie procent meer dan in de zomer van 2020. Juli en augustus 2021 tellen elk ongeveer zes miljoen overnachtingen. Hiermee doet vooral augustus het beter dan vorig jaar. Ondanks het globaal mindere weer kozen toch meer Belgen voor een vakantie aan zee. Kusthotels noteerden een hogere bezetting met pieken tot 85 en zelfs 95 procent.

De online hotelboekingen van 153 kusthotels tonen een betere zomervakantie in vergelijking met de zomermaanden van 2020, vooral door een sterke stijging van binnenlandse boekingen. Net zoals vorige zomer, blijven de Duitsers ook in de zomermaanden van 2021 de belangrijkste buitenlandse markt. Ook de sector van de vakantiewoningen is tevreden over de twee zomermaanden. De stijgende tendens van de verhuur van vakantiewoningen via verhuurkantoren in de zomer van 2020 zet zich ook in de zomer van 2021 verder. Quasi alle verhuurkantoren noteerden tussen half juli en half augustus een bijna volledige bezetting. Voor eind augustus noteert de sector een bezetting van 75 à 80 procent. Hoewel er geen echt stabiel mooi zomerweer en zeker geen hittegolf was, kwamen bijna evenveel dagtoeristen naar zee als in de zomer van 2020. In totaal verwacht Westtoer dat in juli-augustus net geen vier miljoen dagtoeristen op daguitstap naar de kust zullen gekomen zijn. Topdagen waren 21 juli met iets meer dan 160.000 dagtoeristen, gevolgd door zondag 18 juli met 140.000 dagtoeristen en donderdag 12 augustus met 130.000 dagtoeristen.

Ondanks de voornamelijk regenachtige zomermaanden blikt de kust toch tevreden terug op de zomer. De campings, de kusthotels en de sector van de vakantiewoningen noteerden goede cijfers. Met ongeveer 12 miljoen overnachtingen doet het verblijfstoerisme het iets beter dan vorige zomer. Dit betekent circa drie procent meer dan in de zomer van 2020. Juli en augustus 2021 tellen elk ongeveer zes miljoen overnachtingen. Hiermee doet vooral augustus het beter dan vorig jaar. Ondanks het globaal mindere weer kozen toch meer Belgen voor een vakantie aan zee. Kusthotels noteerden een hogere bezetting met pieken tot 85 en zelfs 95 procent. De online hotelboekingen van 153 kusthotels tonen een betere zomervakantie in vergelijking met de zomermaanden van 2020, vooral door een sterke stijging van binnenlandse boekingen. Net zoals vorige zomer, blijven de Duitsers ook in de zomermaanden van 2021 de belangrijkste buitenlandse markt. Ook de sector van de vakantiewoningen is tevreden over de twee zomermaanden. De stijgende tendens van de verhuur van vakantiewoningen via verhuurkantoren in de zomer van 2020 zet zich ook in de zomer van 2021 verder. Quasi alle verhuurkantoren noteerden tussen half juli en half augustus een bijna volledige bezetting. Voor eind augustus noteert de sector een bezetting van 75 à 80 procent. Hoewel er geen echt stabiel mooi zomerweer en zeker geen hittegolf was, kwamen bijna evenveel dagtoeristen naar zee als in de zomer van 2020. In totaal verwacht Westtoer dat in juli-augustus net geen vier miljoen dagtoeristen op daguitstap naar de kust zullen gekomen zijn. Topdagen waren 21 juli met iets meer dan 160.000 dagtoeristen, gevolgd door zondag 18 juli met 140.000 dagtoeristen en donderdag 12 augustus met 130.000 dagtoeristen.