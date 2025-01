Elk jaar nemen de beautyjournalisten van Knack Weekend, Le Vif Weekend, Feeling en Gael honderden nieuwe beautyproducten onder de loep. Na maandenlang testen en vergelijken, blijven alleen de uitblinkers over. Of het nu gaat om make-up, skincare of geuren die je niet snel vergeet: dit zijn de beautyfavorieten van het voorbije jaar die je volgens ons niet mag missen.

—Best Accessible Make-up: Active nagellaklijn van Manucurist

De nieuwe lijn nagellak van Manucurist geeft je nagels niet alleen een mooie glans, maar verzorgt ze ook in de diepte. Met vijf verfraaiende effecten die zich aanpassen aan verschillende huidtinten zorgt de lak voor een verfijnde, maar toegankelijke look. De Active Smooth-variant steelt de show: deze nagellak werkt als een CC-crème voor je nagels, maakt ze glad en verbergt onvolkomenheden. De subtiele beige-­rosé kleur, die in twee lagen een egaliserend effect heeft, zorgt voor een verzorgd resultaat en is makkelijk te verwijderen met een klassieke nagellakremover.

16 euro per flesje, manucurist.com

—Best Luxury Make-up: Dior Forever Skin Perfect Foundation Stick, Dior

Soms lijkt het een uitdaging om de perfecte make-uplook te creëren, vooral als het gaat om foundation, waarbij de juiste textuur essentieel is voor comfort. De Dior Forever Skin Perfect Foundation Stick maakt het eenvoudig. De formule laat je huid 24 uur lang ademen, terwijl de dekking lijntjes, puistjes en littekens vervaagt voor een frisse, natuurlijke uitstraling. Met 18 tinten biedt deze stick een oplossing voor een breed scala aan huidtinten. Of je nu iets wilt corrigeren of snel een touch-up nodig hebt, deze veelzijdige foundation zorgt voor een verfijnde look met een minimale inspanning.

57 euro, dior.com

—Best Accessible Skincare: Vinosun Protect High Protection Invisible Stick SPF 50, Caudalie

Het afgelopen jaar verscheen er een overvloed aan nieuwe producten op de zonnecrèmemarkt. Toch stak één product er moeiteloos bovenuit: de Vinosun Protect Invisible Stick van Caudalie. Vooral op TikTok ontpopte deze stick zich tot een ware sensatie. En dat is geen toeval. Wat deze stick zo bijzonder maakt, is zijn lichte, zijdezachte textuur die niet plakt en de poriën niet verstopt. Het compacte formaat maakt ’m bovendien de ideale met­gezel voor onderweg. Geschikt voor lippen, gezicht, lichaam, tattoos, littekens en andere gevoelige zones is dit een veelzijdige allrounder die moeiteloos gemak en functionaliteit combineert. Ook de prijs-kwaliteitverhouding is een pluspunt: voor 13,90 euro biedt de Vinosun Protect Invisible Stick niet alleen kwalitatieve zonnebescherming, maar ook een product dat inspeelt op de behoeften van elke leeftijd, huid en levensstijl.

13,90 euro, caudalie.com

—Best Luxury Skincare: Multi-Active Jour, Clarins

Clarins heeft zijn stercrème grondig geherformuleerd en verrijkt met een duo van actieve ingrediënten: niacinamide en een extract van duinzand. Samen versterken ze de huidweerstand en verminderen ze de eerste zichtbare tekenen van veroudering. Deze crème maakt deel uit van een bredere lijn, die ook een nachtcrème omvat. Bij beide producten is veel aandacht besteed aan de geur, die de werking van de ingrediënten versterkt. De dagcrème – die ook verkrijgbaar is voor droge huidtypes of met SPF15 – vermindert het ervaren stress­niveau met maar liefst 20 procent. ’s Nachts zorgt de geur voor een merkbare verbetering van de slaapkwaliteit, met een toename van 41 procent na de eerste toepassing.

77 euro voor 50 ml, clarins.com

—Best Women’s Fragrance: Barénia, Hermès

Tien jaar na haar intrede bij Hermès liet parfumeur Christine Nagel zich inspireren door een van de meest kostbare leersoorten van het huis om Barénia te creëren. Dit ­chypre- parfum – haar favoriete parfumfamilie – streelt de zintuigen met de s­ubtiele, allesbehalve saaie zoetheid van een wonderbes, die doet denken aan rijpe abrikozen. Het verfijnde, navulbare flesje, ontworpen door Philippe Mouquet, verwijst naar de iconische esthetiek van de beroemde ‘hondenhalsband’-armband, die helaas niet meer beschikbaar is.

Vanaf 116 euro voor 60 ml, hermes.com

—Best Men’s Fragrance: Le Sel d’Issey, Issey Miyake

Het was geen geringe uitdaging om een icoon als L’Eau d’Issey pour homme, dat dertig jaar geleden zijn intrede deed, te vervangen. Toch slaagde parfumeur Quentin Bisch erin om een waardige opvolger te creëren. Het Japanse huis vertrouwde hem de taak toe om deze nieuwe mannengeur te ontwikkelen, met de visie van Issey Miyake zelf, die tot zijn overlijden in 2022 nauw betrokken bleef bij het project. Zijn ambitie was om nieuwe geurrichtingen te verkennen, en dat is duidelijk gelukt. Le Sel ­d’Issey mengt twee zoute akkoorden die de essentie van zowel land als zee vangen. Een extract van algen ontmoet een zandvetiver, subtiel afgerond met een verrassende noot van pinda. Het resultaat is zowel verfrissend als verslavend.Vanaf 78 euro voor 50 ml,

82,00 euro per 50 ml, isseymiyake.com

—Best High Luxury Fragrance: Les Exclusifs Comète, Chanel

Geïnspireerd door de legendarische Comète-halsketting, opent dit parfum met een poederachtige, bloemige basis die zachtjes overgaat in warme, sensuele hartnoten. Het resultaat is een geur die luxe en verfijning ademt zonder ooit te zwaar te voelen. Comète is verfijnd en vrouwelijk, met een elegante, langdurige geur die je elke dag kunt dragen. Ondanks de naam, die aan een vallende ster doet denken, is dit parfum allesbehalve vluchtig. Volgens onze jury heeft Comète het potentieel om een tijdloze klassieker te worden, een geur die je keer op keer wilt dragen.

230 euro voor 75 ml, chanel.com

—Best Bodycare: Lierac Body-Nutri Lait Relipidant

Skinification, de trend waarbij we de huid van ons lichaam behandelen zoals we onze gezichtshuid verzorgen, breidt zich meer dan ooit uit. Lierac, dat zijn Body-Nutri-lijn nieuw leven heeft ingeblazen, heeft in zijn Lait Relipidant niacinamide toegevoegd, een ingre­diënt dat bekendstaat om zijn vermogen de barrièrefunctie van de huid te verbeteren en de huid te verfraaien. Dankzij de hoge concentratie ureum en sheaboter voedt, verzacht en herstelt deze romige melk de huid intens, zonder vet te zijn. En het allermooiste? Ze ruikt heerlijk.

24,90 euro voor 400 ml, verkrijgbaar bij de apotheek.

—Best Accessible Hair: Kérastase Première

Wist je dat kalkhoudend water je haar kan beschadigen zonder dat je het merkt? Het is voor dit probleem dat Kérastase de Première-lijn heeft ontwikkeld. De pre-shampoo en de shampoo verwijderen kalkresiduen en zorgen voor een schone, frisse basis. De conditioner voedt en beschermt, terwijl het masker diep doordringt voor een intensieve verzorging. Het serum biedt extra bescherming tegen externe invloeden en de glans­olie geeft een stralend resultaat. Deze voordelen zie je ook als de waterhardheid geen probleem is, wat de investering meer dan rechtvaardigt.

Producten in het gamma tussen 35 en 61 euro, kerastase.com

—Best Beauty Tool: Dyson’s Airstrait wet-to-dry steiltang

Dik, stug of lang haar? Je herkent het vast: föhnen levert pluizig haar op, steilen beschadigt de puntjes en een blow-out kost je de halve ochtend. De Airstrait van Dyson doet echter precies wat we al die tijd zochten. Het toestel werkt op nat haar en gebruikt lagere temperaturen (tussen 80 en 110 °C), waardoor je een steil en glanzend resultaat krijgt zonder de gebruikelijke hittebeschadiging van tradi­tionele tools. Geen gespleten puntjes, geen pluizig haar en vooral geen gedoe. Als jury kunnen we dan ook niet anders dan dit product met de nodige lof omarmen.

449 euro, dyson.be

—Best Belgian: LumiBlush Drops van Likami

Met de LumiBlush Drops biedt het Belgische merk Likami een product dat schoonheid en ­verzorging moeiteloos ­samenbrengt. Deze blush is geformuleerd met een zorgvuldig samengestelde mix van voedende oliën, waaronder jojoba-, argan- en macadamiaolie. Het resultaat? Een subtiele, natuurlijke gloed die de huid accentueert zonder zwaar of kunstmatig te lijken. De vloeibare blush is ideaal voor het benadrukken van jukbeenderen, lippen en oogleden, en geeft de huid een gezonde, frisse uitstraling die doet denken aan een zomerse teint. Dankzij de hypoallergene formule is deze blush geschikt voor alle huidtypes, zelfs de meest gevoelige.

33 euro, likami.com

—Best New Brand Maniac Nails

Wat de jury betreft, was er geen twijfel mogelijk: de gelstickers van Maniac Nails zijn de schoonheidsrevolutie van het jaar. Het concept is eenvoudig maar briljant: de stickers worden op de nagels aangebracht en verharden als een semi-­permanente gel onder een ledlamp. Wat vooral opvalt is het ruime aanbod aan stijlvolle designs die de illusie wekken dat je uren in een nagelsalon hebt doorgebracht. En dat terwijl de applicatie slechts twintig minuten duurt voor beide handen. De manicure blijft twee weken perfect zitten, beschadigt de nagels niet en is eenvoudig te verwijderen.

108 euro voor de starterkit (met 2 manicures), vanaf 18 euro voor een extra set, maniac-nails.com

