Nu de coronamaatregelen langzaam aan het versoepelen zijn, durven we dromen van de zomervakantie, maar hoe zal die eruitzien? Blijven we in de tuin of wagen we ons over de grens? We verzamelden enkele concrete vragen en antwoorden.

Kunnen we deze zomer op reis naar het buitenland?

Nog tot mei blijven alle Europese grenzen dicht, daarna zullen ze stapsgewijs weer opengaan. Wanneer dat precies zal gebeuren, hangt af van de evolutie van de coronacrisis. De opheffing van de grenscontroles zal in fases verlopen waarbij eerst de grenzen geopend worden tussen lidstaten die het virus min of meer onder controle hebben. Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, pleit voor 'slimme oplossingen' die voorkomen dat de reissector deze zomer stilvalt.

Welke landen zetten de deuren open voor toeristen?

Reizen buiten Europa lijkt de komende zomer vrij onwaarschijnlijk. De eerste stap is vrij verkeer met de buurlanden en daarna binnen de Europese Unie. Letland, Litouwen en Estland vormen alvast een eerste reisbubbel binnen Europa. Vanaf 15 mei stellen ze hun grenzen open voor elkaars burgers. Ook Duitsland hoopt bezoekers uit de buurlanden te ontvangen.

Frankrijk experimenteert eerst met binnenlands toerisme. Tegen eind juni beslist president Macron over de buitenlandse reizigers. 'Hoe dan ook zal het internationaal verkeer beperkt blijven, zelfs in de zomer zullen we onder Europeanen blijven,' liet de laatste zich ontvallen.

Griekenland hoopt vanaf juli opnieuw buitenlandse toeristen te ontvangen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis stelt voor om voor aankomst in Griekenland - en bij uitbreiding de rest van Europa - testen uit te voeren.

Kroatië is van plan om zijn grenzen voor vakantiegangers te openen vanaf eind mei, zo meldde minister van Toerisme Gari Cappelli. Ook Turkije bereidt zich voor om opnieuw toeristen te ontvangen. Hotels en restaurants krijgen strenge maatregels waaraan ze zich moeten houden. Internationale vluchten zouden mogelijk zijn vanaf juni. Toeristen zouden al welkom zijn vanaf eind mei, aldus Mehmet Ersoy, Turks minister van Toerisme.

Oostenrijk overweegt enkel toeristen toe te laten uit landen die het coronavirus onder controle hebben. Hoewel de toeristische sector ernaar smacht weer op volle kracht te draaien, hebben Italië en Spanje nog geen beslissingen genomen.

Op dit moment ontbreekt een gemeenschappelijke visie over de landen heen. De Europese Commissie vraagt de lidstaten om de exitstrategie zo goed mogelijk te coördineren. Vicevoorzitter Margrethe Vestager vraagt om de gezondheid voorop te stellen en geen landen te discrimineren.

Welk vervoersmiddel is de beste optie?

Stel, de grenzen zijn open, hoe geraak je dan het best op je bestemming? Momenteel ligt het internationaal vlieg-, trein- en busverkeer stil. De auto lijkt momenteel de meest voor de hand liggende en veiligste optie om te reizen. De Europese Commissie stelt richtlijnen voor om vervoer terug mogelijk te maken. Zowel in vliegtuigen, treinen, bussen en boten moet contact tussen passagiers onderling en personeel zoveel mogelijk beperkt worden. Verder wordt aangeraden om mondmaskers te dragen.

De luchtvaart hoopt zo snel mogelijk opnieuw een beperkt aanbod aan te bieden, maar het is nog niet duidelijk op welke manier ze de regels van social distancing zullen toepassen. De European Aviation Safety Agency (EASA) stelt voor om tussen twee bezette stoelen telkens een lege stoel te laten en het vliegtuig te ontsmetten tussen twee vluchten. Een Italiaans bedrijf denkt eraan om stoelen te draaien zoals in business class al gebeurt.

Welke maatregelen nemen landen om de verspreiding van het coronavirus bij toeristen tegen te gaan?

Afstand houden wordt de gouden regel. De Europese Commissie vraagt aan alle landen om voldoende in te zetten op testcapaciteiten en contact tracing. Bars, restaurants, musea, dierentuinen, campings en pretparken schroeven het aantal toegelaten personen terug om anderhalve meter afstand te garanderen. Stranden en recreatieparken blijven wellicht langer gesloten dan andere toeristische voorzieningen omdat het moeilijker is voldoende afstand te houden.

Italië zoekt naar creatieve oplossingen om het strandseizoen toch te redden. De Italianen denken eraan om schermen van plexiglas rond ligstoelen te plaatsen en tussen tafels in restaurants. Ze willen een verplicht reserveringssysteem voor ligstoelen invoeren, waarbij de strandganger een tijdslot krijgt toegewezen. Verder willen ze bij de reserveringen rekening houden met de verschillende leeftijdscategorieën om mensen met een hoog risico op infectie beter te beschermen. De speeltuinen op het strand blijven gesloten en ze willen extra voorzieningen installeren om de handen te wassen. De kans is vrij klein dat buitenlandse toeristen worden toegelaten op de stranden.

De Griekse premier Mitsotakis stelt voor om vooral vakantieactiviteiten te zoeken die minder risico tot besmetting met zich meebrengen. Hij denkt bijvoorbeeld aan yachting en agrotoerisme en adviseert om vooral in kleine hotels te boeken, op die manier kom je maar met een beperkt aantal mensen in contact.

Ook Krunoslav Capak, hoofd van het Kroatisch Instituut voor Volksgezondheid verzekert dat lokale overheden, strandeigenaars en hotels erop moeten toezien dat er voldoende ruimte tussen mensen gegarandeerd kan worden.

Hoe ziet een vakantie in eigen land eruit?

Een staycation lijkt deze zomer de meest voor de hand liggende vakantiekeuze. Massaal met z'n allen naar de kust en de Ardennen is echter geen optie, daarvoor is er onvoldoende capaciteit, zegt Pierre Fivet van de Koepel van Belgische reisorganisaties ABTO. Spreiding van toerisme zal dan ook belangrijk zijn. Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) roept daarom op om de parels in eigen land te ontdekken.

Gemeenteraadslid in Sint-Truiden Carl Nijssens (CD&V) wil vakanties in de eigen gemeente promoten. Ideeën en mogelijkheden genoeg volgens Nijssens: er kunnen vakantiestraten ingericht worden, onder voorwaarde mogen kleine optredens georganiseerd worden of kan er gekampeerd worden tussen de Limburgse fruitbomen. 'De budgetten die voorzien zijn voor grote evenementen, kunnen hiervoor gebruikt worden,' aldus Nijssens. Toerisme Vlaanderen wil dit idee over heel Vlaanderen toepassen. Ook een huizenruil kan een leuke vakantie-ervaring zijn die weinig risico's tot verspreiding van het virus inhoudt.

De kust bereidt zich voor op het zomerseizoen. Na beraad van de Nationale Veiligheidsraad is besloten dat tweedeverblijvers vanaf 8 juni naar de zee mogen. Hoe en wanneer dagjestoeristen naar de kust mogen, is niet duidelijk.

In ieder geval gaven de kustburgemeesters aan dat dagjestoeristen moeten wachten op het openen van de horeca. Op de stranden zal gecontroleerd worden of de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt. Overvolle stranden zijn uit den boze. 'Ik wil niet dat mensen lang onderweg zijn naar de kust en dan toch niet op het strand kunnen', zei de burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD). Hij is voorstander van een systeem met reserveringen voor wie op het strand wil. Knokke begon alvast met 200 'cabriocabines' op het strand te zetten. Het zijn met strandnetten afgebakende zones van 3 op 3 meter. Daarin kan je met mensen uit je 'bubbel' zonnen. Schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL) vraagt aan de bezoekers om zelf met windschermen zulke zones te maken op voldoende afstand van elkaar.

Wat gebeurt er met uitgestelde of geannuleerde reizen?

Wanneer je zelf een reis geboekt hebt voor corona, los van een reisbureau, dan neem je best rechtstreeks contact op met de eigenaars van de accommodatie. Heb je een buitenlandse pakketreis - vliegtuigticket en hotel - geboekt bij een reisbureau dan kan je gebruik maken van een coronavoucher. De waardebon laat toe om de reis te verplaatsen naar volgend jaar. Gebruik je de voucher niet, dan kan je na 12 maanden beslissen om alles cash terug te krijgen.

Momenteel geldt de coronavoucher enkel voor pakketreizen. België probeert samen met 12 andere Europese landen de voucher ook te laten gelden voor vliegtickets alleen.

Touroperator Sunweb Group liet weten dat ze een jaar lang de prijzen van eerder geboekte vakanties bevriezen. Ze maken gebruik van de coronavoucher en zorgen ervoor dat je volgend jaar niks meer moet opleggen mochten de prijzen van hotels en vliegtickets de hoogte in schieten. Integendeel, mochten de prijzen goedkoper worden, dan kan je het verschil laten terugbetalen door Sunweb. Met de waardebon kan ook een andere vakantie geboekt worden.

In welke landen loop ik het minste gevaar voor corona?

Voor je boekt, raadpleeg je best de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de site van de International Air Transport Association geeft een handig overzicht welke landen de grenzen openen en voor wie. Daar kan je lezen welke maatregels een land neemt om zijn inwoners te beschermen. De Europese Commissie wil een interactieve kaart creëren waarop reizigers de ontwikkelingen van het virus binnen Europa elk moment kunnen volgen om zo hun reis beter af te stemmen. Alle niet-essentiële reizen vanuit België zijn sowieso verboden tot en met 7 juni omdat het risico op verspreiding nog te groot is.

Zal reizen duurder worden?

Het is niet duidelijk wat het effect van de coronacrisis zal hebben op de prijzen van vliegtuigtickets en hotels. Het is nog te vroeg om dit te zeggen, maar als vliegtuigen de social distancing moeten verzekeren, dan bestaat de kans dat vliegtickets duurder worden. Het aantal beschikbare zetels op een vlucht vermindert, waardoor de gemiddelde prijs zal stijgen, aldus transporteconoom Erik Van de Voorde van de UA in een interview met Moneytalk. 'Luchtvaartmaatschappijen hebben twee keuzes: ofwel houden ze de prijzen laag en vliegen ze zonder winst ofwel trekken de prijzen op en beperken ze het aantal vluchten,' zegt Guillaume Rostand, eigenaar van de prijsvergelijkingswebsite Liligo.com. In geval van de laatste keuze, zal vliegen enkel nog voor de 'rijke' zijn.

Analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verwachten eerder dat de prijzen in 2020 met 2 procent zullen dalen om dan vanaf 2021 te stabiliseren. Touroperator TUI verwacht dat de prijzen zullen dalen door de beperktere vraag en de goedkopere brandstofprijzen. Opnieuw verschillende mogelijkheden en weinig duidelijke antwoorden.

