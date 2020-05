De impact van de coronacrisis op ons reisgedrag gaat verder dan de transportbeperkingen en de groeiende populariteit van staycations, zeggen de experts.

1. Privatisering: weg van de massa

'Mensen zullen altijd de drang blijven houden om te reizen', stelt toerisme-expert Marco van Leeuwen van de Breda University of Applied Sciences.' Na de uitbraak van het SARS-virus in 2002 trok het reisgedrag in enkele maanden weer bij. Toch zullen we er bewust voor kiezen om mensenmassa's meer te mijden.' Een smetvrees die Corendon-oprichter Atilay Uslu onlangs omschreef als het anderhalvemetersyndroom. Uitblazen op overvolle stranden en in drukke vakantieparken? Niet als het ook kan in een vakantiewoning met een privéstrand, een boetiekhotel of een members only-club. In plaats van overbevolkte steden als Barcelona en Venetië zullen we volgens Van Leeuwen vaker kiezen voor bestemmingen en bezienswaardigheden die off the beaten track liggen, weg van de grote menigten, en voor kleinere steden. 'Denk aan Aken en Hannover, of Rijsel en Nancy, steden die we vroeger sneller voorbijreden.' Roadtrips zullen sowieso aan populariteit winnen, denkt Van Leeuwen, net als mobilhomes, die we tegenwoordig kunnen huren of delen. 'Voor verder gelegen regio's als Extremadura en Apulië zullen we willen invliegen, en net als met een huurwagen zul je ook je mobilhome ergens anders kunnen inleveren.' De natuur in het Hoge Noorden, de Europese berglanden, kampeer- en wandelvakanties: menig reisexpert ziet onze belangstelling ervoor sterk toenemen. 'Na weken van opsluiting zullen mensen eerder voor de natuur kiezen dan voor steden', denkt ook Bert Uyttenbroeck van Atlas Reizen. Bezienswaardigheden in de openlucht, bijvoorbeeld. Zolang we maar buiten zijn, waar virussen zich minder makkelijk verspreiden. Ook hier geldt het safety first-principe. 'Reizigers zullen overal en onmiddellijk toegang tot communicatie en informatie willen en contact houden met het thuisfront', zegt Uyttenbroeck. 'Ze zullen meer rekening houden met wifi en 5G-netwerken, en kijken of er ter plaatse goede medische voorzieningen zijn en betrouwbare cijfers over de gezondheidssituatie. Landen met een lage ontwikkelingsgraad zullen worden gewantrouwd, terwijl landen die de crisis efficiënt aanpakten, zoals Singapore en Zuid-Korea, een mooie toekomst wacht.' De coronacrisis en lockdown hebben bij velen fundamentele vragen over hun leven opgeroepen, en ook die stralen af op ons reisgedrag. 'Reizen zal in toenemende mate om zingeving draaien', zegt Van Leeuwen. 'Hoe, waar en op welke manier je betekenisvol kunt reizen. Dan denk ik niet alleen aan duurzaam reizen, slow holidays en dingen leren zoals een taal of schilderen, maar ook aan vrijwilligerswerk. Op vakantie gaan volstaat niet, de reis moet een hoger doel dienen en impact hebben.' Ook coachingreizen hebben de tijdgeest mee, stelt het Gentse WeAreLions, dat gespecialiseerd is in persoonlijke transformatie. 'De omstandigheden hebben ons verplicht om de pauzeknop in te duwen', zegt zaakvoerder Yasmin Dewilde. 'Sommigen zijn zich bewust geworden van dingen waar ze van wegliepen, zoals een huwelijk dat niet meer werkt of een onderdrukt verlangen om een eigen zaak op te starten. Typisch voor crisissen is ook dat mensen nadien iets willen doen met die inzichten. Een coachingreis die je even uit je vertrouwde omgeving en de drukte van elke dag haalt, helpt dan om jezelf heruit te vinden.'