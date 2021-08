De Koningin der Badsteden maakt zich op voor de Internationale Fotobiënnale, die opnieuw op verschillende locaties in Oostende neerstrijkt. Van 4 september tot 24 oktober kunnen strandtoeristen en kunstliefhebbers er het werk van een dertigtal fotografen bewonderen.

Bezoekers kunnen uitwaaien aan de kust langs internationale werken van onder anderen de Franse Charlotte Mano en de Nederlanders Ruud van Empel en Aisha Zeijpveld, maar ook van de Belgische fotograaf Filip Dujardin en veel andere vermaarde fotografen.

'We kozen voor twee hoofdlocaties: het museum voor hedendaagse beeldende kunst Mu.ZEE en het Fort Napoleon, waarlangs een parcours doorheen de stad loopt', legt curator Stephane Verheye uit. Samen met Yvon Poncelet selecteerde hij dertig fotografen uit België, Nederland en Frankrijk. Met als centrale thema (On)rust lieten de curatoren zich inspireren door de Oostendse kunstenaars James Ensor en Léon Spilliaert. 'Deze kunstenaars staan voor symbolisme en mysterie', verduidelijkt Verheye. 'Elk fotografisch werk in de biënnale zal dit op een unieke, eigentijdse en eigenwijze manier weerspiegelen.'

Nooit eerder gezien werk

Enkele nooit eerder onthulde visualisaties van de Belgische fotograaf Marc Lagrange zijn te bezichtigen in het Fort Napoleon, net als werk van Katrien De Blauwer, Carmen De Vos, Isabel De Vol, Tine Guns en Chrystel Mukeba. Verheye: 'Lagranges geïdealiseerde beelden van het vrouwelijk lichaam staan in sterk contrast met de ruwe beelden van Julie Scheurweghs, die met haar collectie Birth of a Mother in Mu.ZEE net een realistisch beeld van het moederschap neerzet.'

Het visuele parcours strekt zich uit tot het Leopoldpark en het Koningspark, de Zeedijk en verschillende straten en pleinen in Oostende. Meer info via de website van Visit Oostende. Hieronder al een klein voorsmaakje van de beelden die er te zien zijn.

. © Aisha Zeijpveld

. © Filip Dujardin

. © Marc Lagrange

. © Carmen De Vos

. © Marlous Van der Sloot

