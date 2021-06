Niet overal in de wereld is de lucht even blauw bij een wolkenloze hemel. De blauwheid hangt van allerlei factoren af. Met deze handige tool kan je zo zien hoe blauw de lucht is op je vakantiebestemming.

Hoe kan het eigenlijk dat een wolkenloze hemel er blauw uitziet? Het licht van de zon is immers wit. Maar dat witte licht is een mengeling van allerlei kleuren: van rood tot blauw en van violet tot groen. Wanneer het licht van de zon de atmosfeer bereikt botst het op allerlei kleine deeltjes in de lucht zoals kleine waterdruppeltjes en lichtmoleculen. Deze deeltjes zorgen ervoor dat het licht naar allerlei kanten wordt verstrooid. De verstrooiing van blauw licht is veel sterker dan de verstrooiing van andere kleuren en daardoor zien wij de lucht als blauw.

Maar niet overal in de wereld is de lucht bij een heldere dag even blauw. De mate van 'blauwheid' hangt af van verschillende factoren waaronder de hoek waaronder het zonlicht een bepaalde plaats bereikt, de hoeveelheid wolken, de luchtvervuiling....

Waar zijn de blauwste luchten op aarde te vinden? S. Money nam enkele datawetenschappers in de arm om dat uit te zoeken. Ze analyseerden foto's van de lucht boven hoofdsteden in de hele wereld om een vergelijking te maken. Ze converteerden de kleuren naar CIELAB: het kleurensysteem dat is opgesteld door de Commission Internationale de l'Eclairage. Ook gebruikten ze gegevens van igair.com voor de mate van luchtvervuiling die wordt bepaald door de dichtheid van fijnstofdeeltjes en andere chemische stoffen in de lucht. Met die gegevens ontwikkelden ze deze handige tool waarin je twee hoofdsteden kan vergelijken.

Ben je op zoek naar de steden waar de lucht het blauwst is? Dan zit je in ieder geval goed in deze tien steden. De steden liggen verspreid over vier continenten, zeven steden liggen aan de kust en vier steden hebben volgens de WHO een lage luchtvervuiling. Door luchtvervuiling kan de lucht grijs of wit kleuren, maar dat is geen wet van meden en perzen.

De tien steden met de blauwste lucht

1. Suva in Fiji © S Money

2. Nassau op de Bahama's © S Money

3. Phnom Penh in Cambodja © S Money

4. San Jose in Costa Rica © S Money

5. Parijs in Frankrijk © S Money

6. Helsinki in Finland © S Money

7. Oslo in Noorwegen © S Money

9. Bishkek in Kirgizië © S Money

9. Kiev in Oekraïne © S Money

10. San Francisco in Californië © S Money

Hoe kan het eigenlijk dat een wolkenloze hemel er blauw uitziet? Het licht van de zon is immers wit. Maar dat witte licht is een mengeling van allerlei kleuren: van rood tot blauw en van violet tot groen. Wanneer het licht van de zon de atmosfeer bereikt botst het op allerlei kleine deeltjes in de lucht zoals kleine waterdruppeltjes en lichtmoleculen. Deze deeltjes zorgen ervoor dat het licht naar allerlei kanten wordt verstrooid. De verstrooiing van blauw licht is veel sterker dan de verstrooiing van andere kleuren en daardoor zien wij de lucht als blauw.Maar niet overal in de wereld is de lucht bij een heldere dag even blauw. De mate van 'blauwheid' hangt af van verschillende factoren waaronder de hoek waaronder het zonlicht een bepaalde plaats bereikt, de hoeveelheid wolken, de luchtvervuiling.... Waar zijn de blauwste luchten op aarde te vinden? S. Money nam enkele datawetenschappers in de arm om dat uit te zoeken. Ze analyseerden foto's van de lucht boven hoofdsteden in de hele wereld om een vergelijking te maken. Ze converteerden de kleuren naar CIELAB: het kleurensysteem dat is opgesteld door de Commission Internationale de l'Eclairage. Ook gebruikten ze gegevens van igair.com voor de mate van luchtvervuiling die wordt bepaald door de dichtheid van fijnstofdeeltjes en andere chemische stoffen in de lucht. Met die gegevens ontwikkelden ze deze handige tool waarin je twee hoofdsteden kan vergelijken. Ben je op zoek naar de steden waar de lucht het blauwst is? Dan zit je in ieder geval goed in deze tien steden. De steden liggen verspreid over vier continenten, zeven steden liggen aan de kust en vier steden hebben volgens de WHO een lage luchtvervuiling. Door luchtvervuiling kan de lucht grijs of wit kleuren, maar dat is geen wet van meden en perzen.