Vijf tips voor een weekend dat alle zintuigen prikkelt

Nog niets te doen dit weekend? Wij tippen vijf uitjes die helemaal in het teken van verwondering staan. Waar je ook graag van versteld staat – kunst, vintage, gastronomie – er is voor ieder wat wils.

Horst stelt voor: ‘The Act of Breathing’

De Asiat-site in Vilvoorde staat nog twee laatste weken helemaal in teken van kunst, adem en Kinshasa. Verschillende werken gaan er in dialoog met de bijzondere aard van de locatie, de site is namelijk een voormalige militaire basis. De zomertentoonstelling is deel van Living Traces, dat de kijk op de verhouding tussen België en Democratische Republiek Congo – zowel in het heden als verleden – een ander perspectief wil geven.

De tentoonstelling loopt nog tot 31/07. Voor meer info en tickets kan je terecht op horstartsandmusic.com.

Werk van Illias Teirlinck © Horst

SOMMAR nodigt internationale chefs uit

De pop-up zomerbar aan oevers van de Antwerpse Schelde gaat voor een extra bijzondere editie dit jaar. Met enige regelmaat zijn andere restaurants of chefs te gast in de keuken. De eerste weken passeerden de chefs van Maven, een gelauwerd vleesrestaurant, de revue. Komende vier weken is het de beurt aan een selectie bekende Parijse koks van Le Corner Stone. Hun specialiteit? Seafood. En dat dat op zoveel mogelijk ingenieuze manieren.

Sommar loopt nog t.e.m. zaterdag 17 september. Voor meer info kijk je op peopleofsommar.be.

© SOMMAR

Antiek, vintage of kitsch?

Elke zondag kan je in Tongeren rondsnuisteren op de grootste rommelmarkt van de Benelux. Als één van de oudste steden van het land, met een typisch middeleeuwse omwalling en vele gezellige straatjes, is Tongeren de perfecte achtergrond voor een schattentocht. Wie weet welke parel je van onder het stof kan halen. De legende gaat dat vroege vogels vaak geluk hebben. Na al het kuieren, nodigen de fijne terrasjes in de binnenstad je uit voor verfrissend drankje.

Elke zondag vanaf 7u tot 13u, afspraak in de binnenstad. Meer info vind je hier.

© Stad Tongeren

Culinair genieten op het foodtruckfestival SMA(A)K

Het festival strijkt deze zomer elk weekend ergens anders neer. Deze week houden de foodtrucks halt in Halle. Al peuzelend van heerlijke gerechten word je langs alle kanten verwend door allerlei randanimatie: live muziek, theater, kinderanimatie…

Meer info over SMA(A)K vind je op smaakfestival.be.

© SMAAK

Wandelen door de kunstcollectie Hugo Voeten

Neem een duik in de wondere beeldentuin rondom Villa Hazenhout. De tuin is een bijzondere plaats: ze is geometrisch en modern vormgegeven met een paar aangename verrassingen. Naast de bijzondere tuinarchitectuur, kan je er ook heel wat beelden bewonderen. De tentoongestelde werken, van onder andere Panamareko en Wim Delvoye, gaan in dialoog met het landschap. De combinatie van kunst en park maakt een ideaal cultuurpakket voor een zomerse dag.

Benieuwd naar de tuin? Neem een kijkje op artcenter.hugovoeten.org voor meer info.