Vier tips voor een weekend buiten je comfortzone

Dit weekend valt er heel wat te beleven dat je in andere sferen brengt. Ga back to nature en pluk zelf je bessen, maak kennis met andere landen en culturen of ontdek kunst in het teken van queerness.

Antwerp Queer Arts Festival

Vanaf vrijdag 5 augustus is het weer ‘50 tinten knalroze’, het thema van de editie van 2022. Het AQA festival geeft ruimte aan queer makers om hun werk te creëren en tonen. Er is plaats voor iedereen en voor verschillende kunstvormen: van film over schilderkunst tot dans. Laat je onderdompelen in de wereld van de creatieve breinen die deel zijn van LGBTQ+-community.

Het festival loopt nog tot zondag 28 augustus. queerarts.be.

Euromarkt

De Grote Markt van Sint-Niklaas maakt weer plaats voor Europa. Verschillende landen stellen zich voor aan de hand van lokale gerechten, hapjes of dranken. Niet enkel je smaakpapillen zullen genieten van een bezoekje aan de Euromarkt. Geef je oren en ogen de kost met verschillende concerten en performances.

Hier vind je meer info.

Pluk de bes

Nog de hele maand augustus kan je zelf je blauwe bessen oogsten op het domein van Blueberry Fields in hartje Limburg. Het is de ideale daguitstap voor het hele gezin. Bovendien kan je er mooie wandelingen maken en heerlijk ontspannen.

blueberryfields.be.

Zelfpluk bij Blueberry Fields

Pop-up Your Place For Now

Vrijdag 5 augustus opent de pop-up genaamd ‘El Pequeno’ in Jette. De collecties die in de concept store verkocht worden, worden telkens zorgvuldig samengesteld door de oprichter. Deze keer zijn alle stuks, van design meubels over kledij tot huisdecoratie, toegewijd aan Mexicaans-Belgische artiesten. De pop-up is een ode aan traditie, schoonheid en ecologie.

yourplacefornow.be.