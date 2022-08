Gezelligheid troef met deze vijf weekendtips

Nog een gaatje vrij in je weekendagenda? Op zoek naar een gezellige uitstap? Hier vind je vijf tips voor dit weekend.

Theater op de Markt in Hasselt

De Hasseltse binnenstad wordt een weekend lang ingenomen door kunstenaars: van straattheater over indrukwekkende circusacts tot knoop- en haakateliers. Alle kunstvormen komen aan bod in de Limburgse stad. Laat je onderdompelen in creativiteit en verwondering. Misschien kan je zelfs uit je comfortzone komen en iets nieuws leren.

Van woensdag 10 tot en met zondag 14 augustus op verschillende locaties in Hasselt. Het programma vind je hier.

BARàBAZ

BARàBAZ is een kleinschalig festival in het schattige Bazel, een dorpje dichtbij Antwerpen. Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus wordt het dorp omgetoverd tot een ware sprookjeswereld. Er zullen foodtrucks zijn om je maag te spijzen, tal van activiteiten om jong en oud te entertainen en heel wat concerten en optredens van onder andere Raymond van het Groenewoud.

Van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus in Bazel. Meer info op barabaz.be.

Sfeerbeeld van de vorige editie.

Kunstenfestival in Sint-Niklaas

Dit weekend gaat ‘Kunst op het Water’ van start. Het kunstenfestival stelt een aantal drijvende werken voor: ‘Floating Earth’ van Luke Jerram, ‘Ballooning a House’ van Daems van Remoortere en ‘Encounter Whalemachine’ van Wim Poppe. De werken spelen met water en licht, dit maakt een avondbezoek aan het stadspark van Sint-Niklaas de moeite waard. Ook brengen ze een belangrijke boodschap: ze trekken collectief aan de klimaatalarmbel.

De imposante werken vullen de vijvers van het park nog tot 4 september. Meer info op ontdeksintniklaas.be.

Floating Earth van Luke Jerram – één van de werken die getoond worden. © Gemma Audley

Camping Flamingo

Camping Flamingo strijkt weer neer in HAL 5. Ondertussen in de rommel- en makersmarkt een vaste waarde voor fans van duurzaamheid en gezelligheid. De meer dan 40 standen zorgen voor genoeg spullen om tussen te snuisteren. Denk aan kledij, planten, meubels, kaartjes, platen, artisanale bereidingen… Er is voor ieder wat wils.

Zondag 14 augustus van 12:00 tot 18:00 in HAL 5. Meer info vind je hier.

Bijloke Wonderland

Het Gents zomerfestival nestelt zich in de sprookjesachtige tuin van de Bijlokesite. Twee weken lang kan je er genieten van muziek, literatuur, dans en nog veel meer. Wie het culturele met het culinaire wil combineren, is welkom in de bar voor een drankje en/of een hapje.

Vanaf donderdag 11 tot en met zondag 28 augustus op de Bijlokesite. Hier vind je meer info.