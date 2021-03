In beeld: toeristische hotspots maken het donker voor Earth Hour

Wereldwijd hebben mensen zaterdag om 20.30 uur gedurende een uur de lichten uitgedaan om de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Ook bij toeristische trekpleisters werd het donker.

Nieuw-Zeeland was als eerste aan de beurt. Daar gingen om 20.30 uur lokale tijd (8.30 uur in België) de lichten van de Sky Tower in Auckland en de parlementsgebouwen in Wellington uit. Ook grote steden als Singapore, Tokyo, Moskou en Sydney namen deel. In Europa gingen de spots uit bij onder meer de Brandenburger Tor in Berlijn, de Eiffeltoren in Parijs en de Sint-Pietersbasiliek van het Vaticaan.

De actie herinnert ons eraan dat kleine daden een groot verschil kunnen maken voor onze planeet, schreef Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op Twitter. De actie 'Earth Hour' begon in 2007 in Australië. Vorig jaar namen 190 landen en gebeiden deel aan de actie van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld















Het Kremlin in Moskou