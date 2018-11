Acht iconische Amsterdamse gebouwen die werden omgetoverd tot hotel

1. Volkshotel

Zoals de Witte Zwaan, de bijnaam van het voormalige hoofdkantoor van de Volkskrant, in het verleden één van de centra van journalistiek Nederland vormde, zo is het Volkshotel nu het hart van de Wibaustraat in Amsterdam-Oost.

Het Volkshotel staat 24 uur per dag open voor hotelgasten, mensen die in de Werkplaats een flexplek zoeken om te werken, buurtbewoners die er komen voor een hapje, drankje en gezelschap en nachtvlinders die in de nachtelijk cocktailbar Doka kunnen genieten van muziektheater, variété en andere verhalen. In de weekends verandert de voormalige journalistenkantine Canvas in een heuse club met livemuziek.

Dineren kan je er uiteraard ook: in het Canvas restaurant met een heerlijk uitzicht over de stad. Een even fijn zicht op de stad heb je vanuit de Badplaats met een sauna en hottubs op het dak van het hotel.

Het Volkshotel telt 172 kamers, van kleine hokjes tot grote ruimtes waar een levensgroot hert in past. Maar zelfs de kleinste kamertjes bieden alles wat reizigers nodig hebben: een tweepersoonsbed, douche, toilet, TV en kluisje. In de grootste kamers kan je met z'n vieren terecht en ook gasten in een rolstoel zijn van harte welkom in een rolstoelvriendelijke kamer.

Ben je op zoek naar iets bijzonders? Creatieve geesten ontwierpen voor het Volkshotel een tiental Special Rooms. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Cinema Boudoir met je eigen bioscoop, de Johnny Jukebox kamer met een grote jukebox en platen aan de muur of de Cabin in the Woods waar je in je eigen hotelkamer kan kamperen.

Locatie: Wibautstraat in Amsterdam-Oost

Bijnaam: De Witte Zwaan

Verleden: Van 1965 tot 2007 was het Volkshotel het hoofdkantoor van de Volkskrant. Toen de krant een ander kantoor betrok, gebruikte de Stichting Urban Resort het leegstaande gebouw als Broedplaats: een plek waar allerhande creatievelingen terecht konden om te werken en brainstormen. Het werd de grootste broedplaats in Nederland. In 2014 opende het Volkshotel en kreeg de VKG Broedplaats een plaats in de achtervleugel van het gebouw.

Architect: Kraaijvanger tekende voor het oorspronkelijke gebouw. Steven Steenbruggen ontwierp de verbouwing tot Volkshotel en Bas van Tol van Müller Van Tol verzorgde het interieur. Ze respecteren het verleden als krantengebouw en laten het verleden op subtiele manieren overal terugkomen. Zo bedekken handgemaakte zeefdrukken en historische krantenfoto's de muren en herinneren typemachines, oude telefoons, grote leestafels en rekken met magazines aan de tijd dat journalisten er hun verhalen schreven.

Hotel: Sinds 2014

Stijl: De Britse Telegraph verwoordt het passend: 'A lively this-is-where-it's-all-happening-atmosphere'.

Prijzen: Tweepersoonskamers vanaf 69 euro per nacht, exclusief ontbijt.

2. College Hotel

Het College Hotel werd in 1895 gebouwd, in dezelfde tijd als het Rijksmuseum. Qua stijl doen de twee neorenaissancegebouwen dan ook sterk aan elkaar denken. Na een dagje ronddwalen door het museum, blijf je in dezelfde sfeer wanneer je naar je kamer in het College Hotel trekt.

De hoge plafonds, grote open haarden, ruime trappenhuizen en sfeervolle gangen nemen je mee naar het glorieuze verleden van Amsterdam, maar het gemoderniseerde interieur houd je tegelijk in het heden. Het College Hotel kreeg enkele jaren geleden de Prix Villegiature voor de stijlvolle inrichting.

Het vier sterren boetiekhotel telt veertig kamers en suites in verschillende prijsklassen. Ze hebben stuk voor stuk een eigen karakter. Was scheikunde vroeger je favoriete vak, dan boek je de Junior Suite, gevestigd in het voormalige scheikundelokaal. Kijk je graag naar de donkere sterrenhemel, dan is de Junior Suite Duplex met een dakraam dat je kan openen de ideale kamer.

Net als in de rest van het hotel, gaan ook in het College Restaurant verleden en heden hand in hand. Chef-koks serveren er mediterrane gerechten met een moderne twist. Na het dineren, kunnen gasten napraten in de College Bar waar je kan sippen van een klassieke cocktail of je kan laten verrassen door een moderne variant.

Een bijzondere troef van het College Hotel is de intieme College Courtyard en het College Terrace waar je tussen het groen even vergeet dat je in het centrum van het drukke Amsterdam bent.

Locatie: Roelof Hartstraat in Oud-Zuid

Verleden: zoals de naam al doet vermoeden, had het College Hotel vroeger een educatieve functie. Het diende in eerste instantie namelijk als openbare school voor hoger onderwijs (HBS). In de loop van de jaren, zijn er geregeld stukken aangebouwd. Met het veranderen van het Nederlandse onderwijs, veranderde ook het soort onderwijs dat in The College werd gegeven. Maar tot het moment dat The College Hotel in 2005 de deuren opende, is het altijd een school gebleven.

Architect: W.J. de Groot maakte het ontwerp van het gebouw in neorenaissancestijl.

Hotel: sinds 2005

Stijl: Het hotel omschrijft de stijl van de kamers zelf als: 'Honouring Classics from the Past From a Contemporary Perspective'. Met andere woorden: de klassieke stijl van het hotel wordt gerespecteerd, maar de kamers krijgen een hedendaagse look en feel.

Prijzen: vanaf 110 euro per nacht

3. Conservatorium Hotel

Het Conservatorium Hotel was in het verleden niet alleen een conservatorium, maar nog eerder diende het als bank. Beide eerdere levens komen terug in het huidige hotel. Zo zijn de trappen gedecoreerd met stenen varkentjes die spaarvarkens symboliseren en staan er op de tegels bijen afgebeeld die honing oppotten voor in de winter.

Het verleden als conservatorium wordt geëerd doordat het hotel ieder jaar de Expression of the Art Award Series organiseert waarbij jonge jazzstudenten van het conservatorium komen optreden in het hotel. Ook andere vormen van kunst krijgen een plaats in het hotel.

Het hotel telt 129 kamers en 54 unieke suites. Alle kamers, van de kleinste superior kamers tot de grote Penthouse Suite, hebben een comfortabele werkruimte met entertainmentsysteem, een grote regendouche, luxe designvoorzieningen en een tv-Mirror in de badkamer.

En verder: een Brasserie waar gezonde verse gerechten en in de middag een afternoon tea worden geserveerd. Een lounge waar in het weekend live muziekconcerten worden georganiseerd. De Tunes Bar ingericht in de stijl van de Jazz Age waar je cocktails met bijpassende gerechtjes kan nuttigen en in het weekend kan dansen op de beats van een in-house DJ. Het Taiko restaurant waar je hedendaagse Aziatische gerechten kan nuttigen. En ten slotte de duizend vierkante meter grote Akasha Holistic Wellbeing ruimte met onder andere een zwembad, hammam, fitnessruimte, watsubad en whirlpool.

Ligging: Van Baerlestraat in het Museumkwartier

Architect: Architect Daniel Knuttel ontwierp het gebouw aan het einde van de negentiende eeuw in Art Nouveau-stijl. De vermaarde Milanese designer Piero Lissoni zorgde voor de omvorming tot luxehotel waarin de lange historie van het gebouw en de moderne tijd harmonieus samengaan.

Verleden: De oorspronkelijke functie van het gebouw was, anders dan de naam doet vermoeden geen conservatorium, maar Rijkspostspaarbank. In 1978 moest de bank verhuizen en nam het zojuist opgerichte Sweelinck Conservatorium er zijn intrek. Toen het conservatorium in 2008 naar het Oosterdokseiland verkaste, nam The Set Hotels het gebouw over.

Hotel: sinds 2011

Stijl: Het Conservatorium combineert het historische monumentale gebouw met elegant, hedendaags design.

Prijzen: vanaf 435 euro per nacht.

4. Crane Hotel Faralda

Volgens CNN is het Crane Hotel 'an unusual hotel you won't believe actually exists'. Uniek is het zeker. Je overnacht namelijk in je eigen suite bij de top van een vijftig meter hoge monumentale kraan. Het uitzicht over Amsterdam en het IJ is fenomenaal en je eigen gastvrouw zorgt ervoor dat aan al je wensen wordt voldaan.

Het Crane Hotel telt drie unieke suites, elk met een eigen en bijzonder karakter. De Free Spirit combineert Jugendstil, hedendaags design en antieke onderdelen van een cruiseschip. Deze duplex suite heeft een apart slaap- en leefgedeelte, verspreid over twee verdiepingen.

De vroegere machinekamer werd omgevormd tot de Secret Suite. Ook deze suite heeft twee verdiepingen en oogt met zijn zachte paarse en blauwe stoffen en Marokkaanse lampjes oriëntaals en romantisch.

De derde suite, de Mystique Suite, is met gouden plafonds, zwarte muren en rode accenten extravagant en weelderig. Ook hier heb je de beschikking over twee verdiepingen. Alle gasten mogen gebruik maken van de jacuzzi op het dak. Vooral in het donker is het uitzicht over nachtelijk Amsterdam onvergetelijk.

Ligging: NDSM-plein in de NDSM-werf (afkorting van Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij) aan het IJ in Amsterdam-Noord, één van dé trendy en creatieve wijken in de stad.

Verleden: De firma Hensen bouwde de kraan in de jaren vijftig om te gebruiken in de scheepsbouw. De vijftig meter hoge kraan deed zijn werk tot NDSM in 1984 failliet ging.

Hotel: sinds 2014

Prijs: vanaf 435 euro per nacht

5. Sweets Hotel

Het Sweets Hotel is geen hotel in de normale zin van het woord, maar bestaat uit 28 verschillende bruggenhuisjes verspreid door de stad. Vroeger werden deze huisjes gebruikt om de ophaalbruggen in de stad te bedienen.

Nu heeft dit industriële erfgoed een tweede leven gekregen in de vorm van hotelsuites voor twee personen. In verband met de ongebruikelijke ligging van de huisjes boven het water, mogen er alleen volwassenen vanaf 21 jaar overnachten.

Het leuke aan de suites is dat ze vaak op minder bekende plekjes in de stad liggen en een eersterangs zicht op de grachten bieden. Het oudste huisje, Amstelschutsluis, stamt uit 1673, het jongste uit 2009 (Sluis Haveneiland ). Ieder huisje heeft een geheel eigen verhaal en is gebouwd in een andere stijl, van de Amsterdamse School tot Modernisme. Het interieur is telkens zo bedacht dat het past bij de architecturale stijl van het bruggenhuisje.

Ligging: verspreid door de hele stad

Prijzen: vanaf 160 euro per nacht.

6. De Windketel

De Windketel werd in 1897 gebouwd als onderdeel van het gemeentewaterleidingbedrijf Amsterdam. Ondertussen speelt het historische achthoekige torentje geen rol meer in de watervoorziening, maar is het omgebouwd tot een gastenverblijf voor twee personen. Dat gebeurde op initiatief van enkele omwonenden die daarvoor architect Paul Westerman in de arm namen.

Hij maakte het ontwerp voor het drie verdiepingen tellende torentje. Hij richtte de begane grond in als woonkeuken. Op de eerste verdieping vind je de woonkamer. Slapen doe je helemaal bovenin waar je door de dakramen vanuit je bed naar de sterren kan kijken. De gasten hebben zelfs een eigen terrasje waar je eerder het gevoel in een dorp dan in de Nederlandse hoofdstad te vertoeven.

De Windketel staat naast een grote witte watertoren die nog altijd in gebruik is. In het voormalige machinepompgebouw huist nu het populaire Cafe-Restaurant Amsterdam. De functie van het terrein is ook veranderd: het is nu een 'ecowijk', de eerste duurzame en autovrije wijk in Nederland.

Locatie: Aan het Watertorenplein in de Westerpark buurt, een levendige buurt waar veel studenten en kunstenaars vertoeven.

Hotel: sinds 2003

Prijzen: vanaf 375 euro voor een weekend (drie nachten), vanaf 450 voor een midweek (vier nachten) en vanaf 700 euro voor een week.

7. Pullitzer Hotel

25 grachtenpanden gebouwd in de Gouden Eeuw (zeventiende eeuw) aan de Prinsengracht vormen nu samen het Pullitzer Hotel. Het bestrijkt daarmee vier eeuwen Nederlandse geschiedenis.

Voor de transformatie tot hotel, werd Pullitzer in 2017 door het gezaghebbende Travel & Leisure uitgeroepen tot beste nieuwe hotel in Europa. In het hotel vind je dan ook een fraaie combinatie van historie en hedendaagse tijd.

Bovendien is het een hele prestatie om 225 kamers, waarvan 19 suites, dankzij een eclectische mix van oud en nieuw allemaal verschillend in te richten. Iedere gast vindt er daardoor een kamer naar zijn of haar smaak. Vanuit iedere kamer heb je of een mooi zicht op de grachten of op de tuinen en binnenplaatsen aan de achterkant. In die tuinen is het overigens heerlijk toeven. Je kan je er even helemaal terugtrekken uit het stadse leven.

In het voormalige woonhuis van ambachtsman Volkert Jansz dat stamt uit de zeventiende eeuw, kunnen gasten nu terecht voor eenvoudige, maar mooie gerechten. Om de vroegere eigenaar te eren, draagt het zijn naam: restaurant Jansz.

Verder vinden de gasten in het hotel een klassieke hotelbar met een intieme sfeer en het tuincafé Pause, gelegen in de tuinen aan de achterkant van het hotel.

Ligging: aan de Prinsengracht in het hart van het oude centrum.

Hotel: sinds 2016

Prijzen: vanaf 270 euro voor een Cosy kamer, zonder ontbijt.

8. Lloyd Hotel

Van landverhuizershotel naar gevangenis en weer terug naar hotel: dat is in het kort de geschiedenis van het Lloyd Hotel.

Vroeger diende het hotel om emigranten op te vangen in afwachting van het vertrek van hun boot naar Zuid-Amerika. Nu is het een plek voor iedereen omdat de 117 kamers bestaan in allerlei soorten, maten en prijzen. Iedere kamer oogt namelijk anders. Dat komt doordat meer dan vijftig Nederlandse designers de kans kregen een kamer naar hun smaak in te richten. Een goede reden om vaak terug te keren zodat je telkens een andere kamer kan uitproberen.

De kleinste budgetkamers zijn zo'n tien vierkante meter groot, maar hebben alles wat een verblijf aangenaam maakt en dat tegen een zeer gunstige prijs (vanaf 50 euro). In de grote suites met twee verdiepingen hebben de gasten een stuk meer ruimte, zo'n vijftig vierkante meter.

Behalve als hotel vervult Lloyd ook een rol als culturele ambassade van Amsterdam onder andere door het organiseren van allerlei culturele evenementen en door samen te werken met culturele instituties als het Holland Festival.

Lloyd Hotel is tegenwoordig ook een geliefde plek voor de buurtbewoners. Zij komen graag naar het zonnige terras voor een hapje en drankje of naar het restaurant waar klassieke Europese gerechten op het menu staan. Ook voor vegetariërs en veganisten is er een ruime keuze aan lekkers.

Verleden: Lloyd Hotel werd in 1921 in opdracht van de rederij Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) gebouwd door architect Evert Breman. Het zou dienen om emigranten die door wilden reizen naar Zuid-Amerika onderdak te bieden. Het ging vooral om Joden uit Oost-Europa die de pogroms wilden ontvluchten. Er vertrok maar eens in de drie weken een boot en de tijd dat ze moesten wachten, konden de emigranten verblijven in Lloyd.

In 1936 diende Lloyd korte tijd als opvang voor gevluchte Duitse Joden, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het in gebruik genomen als gevangenis. Die functie - eerst als gevangenis voor volwassenen, later voor jongeren - bleef het behouden tot 1989.

Na een paar jaar als atelier gefunctioneerd te hebben voor kunstenaars, opende Lloyd in 2004 opnieuw de deuren als hotel. Het ontwerp kwam van het architectenbureau MVRDV die onder andere ook de Markthal bedachten. De meest uiteenlopende Nederlandse ontwerpers zorgden voor het interieur.

Locatie: Oostelijke Handelskade in het Oostelijk Havengebied

Hotel: sinds 2004

Prijzen: vanaf 50 euro voor een budget kamer met gedeelde badkamer en vanaf 110 euro voor een suite.