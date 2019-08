De opwarming van het zeewater door hittegolven vormt een veel grotere bedreiging voor koraalriffen dan eerder gedacht. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek.

Hittegolven op zee blijken niet alleen de koraaldieren aan te tasten, hun skeletten beginnen ook binnen enkele weken weg te rotten, waardoor veel andere dieren in het rif gevaar lopen.

De studie werd uitgevoerd door een internationaal team van Australische, Britse en Amerikaanse onderzoekers. De resultaten zijn nu gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology.

Apart fenomeen

In 2016 toonde onderzoek van het team aan dat een stijging van de temperatuur van het oceaanwater met slechts een halve graad Celsius, het afsterven van gebleekt koraal doet toenemen.

In de huidige studie constateren de onderzoekers dat ernstige mariene hittegolven niet alleen leiden tot het verbleken van koraal zoals we dat kennen, maar ook leidt tot het afsterven van het koraaldier zelf. Het internationaal team suggereert dat ernstige, door hitte veroorzaakte sterfgevallen daarom moeten worden beschouwd als een apart biologisch fenomeen, met meer directe schade dan koraalverbleking.

Skelet

'Tot nu toe hebben we het bleken van koraal beschreven als een gebeurtenis waarbij de symbiotische relatie tussen koraal en zijn microben afbreekt. De koralen verliezen hun belangrijkste voedingsbron en kunnen sterven als die symbiose niet wordt hersteld', zegt onderzoeker Tracy Ainsworth. 'Nu zien we echter dat ernstige hitte op zee een veel zwaardere impact kan hebben dan louter koraalverbleking: het water is zo warm dat het koraaldier niet verbleekt in termen van verlies van symbiose, maar sterft. Het onderliggende skelet is alles wat overblijft.'

'Dat skelet wordt onmiddellijk overwoekerd door de snelle groei van algen en bacteriën', vervolgt coauteur Bill Leggat. 'Dit proces is niet alleen verwoestend voor het dierlijke weefsel, maar ook voor het skelet dat achterblijft en zo snel wordt uitgehold en verzwakt.'

Onbekende onbekenden

Volgens het team was dit snelle oplossen van koraalskeletten na ernstige hittegolven tot op heden niet bekend. 'Klimaatwetenschappers hebben het over 'onbekende onbekenden' - effecten die we niet hadden verwacht op basis van bestaande kennis en ervaring. Deze ontdekking past in die categorie', luidt het. 'Nu we de impact beginnen te begrijpen, is de vraag hoeveel meer van deze 'onbekende onbekenden' er nog zullen volgen door toedoen van de klimaatverandering.'

Over de hele wereld zijn koraalriffen een bron van schoonheid en ontzag voor de natuur. De degradatie ervan zal resulteren in de ineenstorting van ecosysteemdiensten waarop meer dan een half miljard mensen vertrouwen, waarschuwen de wetenschappers. 'We hebben dus dringend acties nodig, zowel wereldwijd als lokaal, die deze prachtige plekken beschermen en behouden.'

