Een stenen muur, die in 1720 werd opgetrokken om de Pest buiten de Vaucluse te houden, viert z'n 300ste verjaardag. Je kan er de negen kilometer Unesco-erfgoed afwandelen of naar de expo over de historische pandemie.

Dat de sanitaire barière die in 1720 werd opgetrokken in de vorm van een stenen muur van Monieux tot Cabrières d'Avignon net nu 300 wordt is treffend. Het erfgoed werd destijds gebouwd om kerkstaat Le Comtat - nu de regio van de Vaucluse - te beschermen tegen de Yersin-bacterie die de pest veroorzaakte. Volgens de archieven was de muur 27 kilometer lang en twee meter hoog met poortgebouwen en wachtposten en slingerde hij door de Monts de Vaucluse, Cabrières d'Avignon, Lagnes, Fontainede-Vaucluse en Le Beaucet.

De pandemie was toen net iets trager - ze verspreidde zich met 45 kilometer per maand. Het begon met het binnenvaren van de Grand St Antoine in de haven van Marseille, die de bacterie aan boord had, en vervolgens de hele Provence besmette. Je kan het Unesco-erfgoed ontdekken tijdens een wandeling of fietstocht van 8,9 km vanaf Lagnes.

© Vaucluse Provence

In Hôtel d'Agar in Cavaillon loopt nog tot eind september de expo 'La Peste!', over deze laatste grote Westerse pestepidemie. Ze is het resultaat van jarenlang grasduinen door enkele duizenden documenten, prints, schilderijen, tekeningen, gravures, sculpturen en doorgangsbewijzen. Het is de eerste keer dat deze archieven worden tentoongesteld, als terugblik op de verhalen van mensen in een thema dat treffend actueel is.

