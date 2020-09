In tegenstelling tot het rustiger noordoosten is het zuiden van Thailand sterk toeristisch uitgebouwd. Op het smalle schiereiland Malakka genieten vooral Phuket en Koh Samui wereldfaam.

Met hun brede zandstranden, wuivende palmbomen en bruisende nachtleven vormen Phuket en Koh Samui de ideale bestemming voor een ontspannende vakantie.

De bekendste en dus meest toeristische plaats op het schiereiland Phuket is Patong (Beach), wat sterk doet denken aan de platgelopen Spaanse badplaatsen. Minder drukke alternatieven zijn Karon, Kata of Surin Beach.

Toeristen combineren een bezoek aan Bangkok meestal met een relaxvakantie in het zuiden en geef hen eens ongelijk. Phuket is een populaire strandbestemming, maar ook het groene en heuvelachtige hinterland heeft veel te bieden. Oude plantages en koloniale huizen geven een instant Saïdjah-en-Adindagevoel, ook al klopt de locatie niet helemaal.

. © Getty Images

Een populaire uitstap is die met een traditionele jonk naar Phang Nga Bay, met het fascinerende landschap van grillige kalksteenrotsen en lagunes met azuurblauw kristalhelder water. Het laatste traject naar het zogenaamde James Bond-eiland wordt met een snelle longboat afgelegd, waarna iets te veel toeristen zich in de karakteristieke Man with the golden gun-pose laten vereeuwigen, het speelgoedpistool in aanslag.

Laten we eerlijk zijn, de verleiding om aan de witte poederstranden van Phuket op pure zenmodus over te schakelen is groot. Een massage onder een baldakijn in het weelderige groen van een tropische tuin?

. © Getty Images

Een absolute aanrader in een droomhotel als het JW Marriott Phuket Resort & Spa, in somptueuze pagodestijl en vlak bij een natuurreservaat. De masseuses mogen er dan tenger uitzien, met hun kneedwerk is het zoals met de Thaise keuken: 'mild' is voor mij al straf genoeg. Als 's avonds rond de zwembaden en à la carte restaurants de fakkels en lampen aangestoken worden, waan je je in een exotisch filmdecor.

Een alternatief is Twinpalms Phuket, een trendy resort in de rustige wijk Surin. Een mens zou warempel fotomodellenallures ambiëren om in het designkader van de duplexsuites met directe toegang tot het zwembad te passen.

. © Getty Images

De hippe privéstrandclub Catch met zijn voortreffelijke fusionkeuken en live entertainment is ook een geliefkoosde pleisterplek van veel BT's (Bekende Thais). Helemaal te dol is het Casa de La Flora in het paradijselijk Khao Lak, waar het tropische regenwoud tot tegen het kilometerslange, ongerepte strand komt. Romantische koppels hebben de keuze uit 36 ultramoderne kubistische designvilla's in prachtige materialen, elk met een privézwembad. Een voortreffelijk Thais restaurant, exclusieve spa en poolbar met een technicolor zonsondergang als dagelijkse liveshow maken dit tot een topadres.

Wat moet je zien op Phuket?

In het oude centrum van Phuket lijkt het in niets aan de stranden waar het eiland bekend om staat. Je wandelt er door straten met kleurrijke huizen, restaurants en winkels gebouwd in Sino-Portugese stijl. Tijdens een geleide wandeling ontdek je de mooiste plekjes in de stad en steek je het nodige op over de geschiedenis en de verschillende culturen die hier samen een eclectisch geheel vormen.

. © Getty Images

De Grote Boeddha behoort tot de belangrijkste bezienswaardigheden op Phuket. Je ziet dit imposante witte marmeren beeld vanaf veel plaatsen op het eiland omdat het 45 meter hoog is en ook nog op een heuvel staat.

. © Getty Images

Wat Chalong is een belangrijke plaats voor boeddhisten omdat in deze tempel een splinter van een van de botten van Boeddha bewaard wordt. Op de muren zijn taferelen uit het leven van Boeddha geschilderd en het exterieur met goud en witte wanden en rode puntdaken is prachtig.

. © Getty Images

Karon uitkijkpunt: vanaf dit hooggelegen punt, zie je pas echt op wat voor een paradijs je je bevindt. Je kijkt uit over het groene binnenland, de baaien, de stranden, de oceaan...

Promthep Cape, een rotspunt die uitsteekt in de oceaan, is het mooiste plekje op het eiland om naar de zonsondergang te kijken.

. © Getty Images

. © Getty Images

Een vakantie op Phuket is natuurlijk niet compleet zonder een bezoek aan een van de eilanden. De keuze is enorm: van Patong tot Surin en van Kata tot Rawai. Natuurlijk kan je er heerlijk luieren en zwemmen, maar je hebt er ook een enorme keuze aan plaatsen om te duiken en snorkelen. Het water is er kraakhelder en het mariene leven zeer rijk. Een van de toplocaties ter wereld om te duiken zijn de Similan eilanden die je met de boot vanuit Phuket kan bereiken.

. © Getty Images

Dineren in Blue Elephant restaurant: deze restaurantketen werd opgericht door de Belg Karl Steppé. De Blue Elephant op Phuket is gevestigd in Phra Pitak Chinpracha Mansion, een van de mooiste gebouwen op het eiland. Het werd meer dan honderd jaar geleden gebouwd als woning voor de toenmalige gouverneur. Het restaurant biedt plaats aan driehonderd gasten die er kunnen smullen van Thaise gerechten die zelfs de verwendste gasten tevreden zullen. stellen.

Met hun brede zandstranden, wuivende palmbomen en bruisende nachtleven vormen Phuket en Koh Samui de ideale bestemming voor een ontspannende vakantie.De bekendste en dus meest toeristische plaats op het schiereiland Phuket is Patong (Beach), wat sterk doet denken aan de platgelopen Spaanse badplaatsen. Minder drukke alternatieven zijn Karon, Kata of Surin Beach.Toeristen combineren een bezoek aan Bangkok meestal met een relaxvakantie in het zuiden en geef hen eens ongelijk. Phuket is een populaire strandbestemming, maar ook het groene en heuvelachtige hinterland heeft veel te bieden. Oude plantages en koloniale huizen geven een instant Saïdjah-en-Adindagevoel, ook al klopt de locatie niet helemaal. Een populaire uitstap is die met een traditionele jonk naar Phang Nga Bay, met het fascinerende landschap van grillige kalksteenrotsen en lagunes met azuurblauw kristalhelder water. Het laatste traject naar het zogenaamde James Bond-eiland wordt met een snelle longboat afgelegd, waarna iets te veel toeristen zich in de karakteristieke Man with the golden gun-pose laten vereeuwigen, het speelgoedpistool in aanslag.Laten we eerlijk zijn, de verleiding om aan de witte poederstranden van Phuket op pure zenmodus over te schakelen is groot. Een massage onder een baldakijn in het weelderige groen van een tropische tuin?Een absolute aanrader in een droomhotel als het JW Marriott Phuket Resort & Spa, in somptueuze pagodestijl en vlak bij een natuurreservaat. De masseuses mogen er dan tenger uitzien, met hun kneedwerk is het zoals met de Thaise keuken: 'mild' is voor mij al straf genoeg. Als 's avonds rond de zwembaden en à la carte restaurants de fakkels en lampen aangestoken worden, waan je je in een exotisch filmdecor. Een alternatief is Twinpalms Phuket, een trendy resort in de rustige wijk Surin. Een mens zou warempel fotomodellenallures ambiëren om in het designkader van de duplexsuites met directe toegang tot het zwembad te passen.De hippe privéstrandclub Catch met zijn voortreffelijke fusionkeuken en live entertainment is ook een geliefkoosde pleisterplek van veel BT's (Bekende Thais). Helemaal te dol is het Casa de La Flora in het paradijselijk Khao Lak, waar het tropische regenwoud tot tegen het kilometerslange, ongerepte strand komt. Romantische koppels hebben de keuze uit 36 ultramoderne kubistische designvilla's in prachtige materialen, elk met een privézwembad. Een voortreffelijk Thais restaurant, exclusieve spa en poolbar met een technicolor zonsondergang als dagelijkse liveshow maken dit tot een topadres. Wat moet je zien op Phuket? In het oude centrum van Phuket lijkt het in niets aan de stranden waar het eiland bekend om staat. Je wandelt er door straten met kleurrijke huizen, restaurants en winkels gebouwd in Sino-Portugese stijl. Tijdens een geleide wandeling ontdek je de mooiste plekjes in de stad en steek je het nodige op over de geschiedenis en de verschillende culturen die hier samen een eclectisch geheel vormen.De Grote Boeddha behoort tot de belangrijkste bezienswaardigheden op Phuket. Je ziet dit imposante witte marmeren beeld vanaf veel plaatsen op het eiland omdat het 45 meter hoog is en ook nog op een heuvel staat. Wat Chalong is een belangrijke plaats voor boeddhisten omdat in deze tempel een splinter van een van de botten van Boeddha bewaard wordt. Op de muren zijn taferelen uit het leven van Boeddha geschilderd en het exterieur met goud en witte wanden en rode puntdaken is prachtig.Karon uitkijkpunt: vanaf dit hooggelegen punt, zie je pas echt op wat voor een paradijs je je bevindt. Je kijkt uit over het groene binnenland, de baaien, de stranden, de oceaan...Promthep Cape, een rotspunt die uitsteekt in de oceaan, is het mooiste plekje op het eiland om naar de zonsondergang te kijken. Een vakantie op Phuket is natuurlijk niet compleet zonder een bezoek aan een van de eilanden. De keuze is enorm: van Patong tot Surin en van Kata tot Rawai. Natuurlijk kan je er heerlijk luieren en zwemmen, maar je hebt er ook een enorme keuze aan plaatsen om te duiken en snorkelen. Het water is er kraakhelder en het mariene leven zeer rijk. Een van de toplocaties ter wereld om te duiken zijn de Similan eilanden die je met de boot vanuit Phuket kan bereiken. Dineren in Blue Elephant restaurant: deze restaurantketen werd opgericht door de Belg Karl Steppé. De Blue Elephant op Phuket is gevestigd in Phra Pitak Chinpracha Mansion, een van de mooiste gebouwen op het eiland. Het werd meer dan honderd jaar geleden gebouwd als woning voor de toenmalige gouverneur. Het restaurant biedt plaats aan driehonderd gasten die er kunnen smullen van Thaise gerechten die zelfs de verwendste gasten tevreden zullen. stellen.