Grote cruiseschepen worden vanaf 1 augustus verboden in het historische centrum van Venetië. Dat heeft de Italiaanse regering bekendgemaakt.

De grote cruiseschepen die op regelmatige basis een lichting nieuwe toeristen naar het San Marco-plein in Venetië brengen zijn niet langer welkom. Volgens VN-werelderfgoedorganisatie UNESCO varen die schepen te dicht langs de historische gebouwen, waardoor ze een gevaar zijn voor de stad. De organisatie dreigde dan ook met strafmaatregelen. Bedoeling is nu dat de schepen elders aanmeren.

Premier Mario Draghi spreekt van 'een belangrijke stap voor het behoud van de Venetiaanse lagune'. Er gaan al langer stemmen op dat de schepen de Venetiaanse binnenstad in gevaar brengen. Voorstanders argumenteren dan weer dat de cruiseschepen werkgelegenheid creëren.

Voor de uitbraak van de coronapandemie brachten cruiseschepen jaarlijks miljoenen toeristen naar Venetië.

