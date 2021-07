Fan van kamperen, maar niet van de bijhorende typische campingsfeer? Enter Campspace, een platform dat kampeerders en mensen met veel plaats aan elkaar linkt. Wij streken neer in Oostduinkerke voor een testnachtje.

Wat is het?

Campspace is een site die lokale verhuurders en mensen die op zoek zijn naar een slaapplaats in het groen aan elkaar koppelt. Je kan er op zoek naar een plek voor je tent, maar net zo goed zijn er boomhutten, caravans of campers te huur. De rode draad is veel rust, veel groen en een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Je vindt hier geen grote organisaties, wel kleine verhuurders met een hart voor het buitenleven.

Waar kan je overnachten?

Campspace kijkt verder dan de grenzen van ons kleine landje. Je kan ook overnachten in Nederland, Groot-Brittannië, Portugal, Frankrijk en Duitsland.

Hoe werkt het?

De reserveringsprocedure is heel vergelijkbaar met bekende overnachtingsplatformen zoals Booking.com of Airbnb. Je geeft een locatie in, een datum, het aantal personen en hoe je wenst te overnachten: met je eigen tent, caravan of camper of ergens waar alle faciliteiten al voorzien zijn. Het aanbod gaat van basic tot erg luxueus. Naast opties als 'toilet' en 'drinkwater' kan je ook 'hottub' en 'sauna' aanvinken. Je reserveert en wisselt alle praktische info uit via Campspace.

Onze ervaring?

We boekten de twee luxueuze bell tenten van Garden Glamping in Oostduinkerke. Die staan in de tuin van de immer sympathieke gastvrouw Marijke en kijken uit op een uitgestrekt grasveld met wat schapen. De tenten zijn vrij ruim en zeer hipster proof, met decoratie als pampasgras en kaarslichtlampen. Je slaapt er comfortabel in een echt bed, wat toch meer een hotel- dan kampeergevoel geeft. Bij aankomst ligt er voor elk van ons een gezichtsmaskertje klaar, waardoor je je instant welkom voelt.

De binnenkant van de tent is zeer hipster proof © Mare Hotterbeekx

Op deze locatie is er een barbecue, klein keukentje en een self service-bar in een tuinhuis: heel handig als je zoals ons een nacht uitkoos met de gietende regen. De douche en toilet zijn buiten, in kleine hokjes naast het tuinhuis en het WC is een ecotoilet. Op eenvoudig verzoek staat er 's ochtends ook een ontbijtje voor je klaar en wie wil, kan er overdag met de aanwezige fietsen op uit trekken of chillen aan de strandhut waar je na een simpele vraag gebruik van kan maken.

De locatie is zeer rustig gelegen, maar toch op een boogscheut van het centrum van Oostduinkerke: het beste van twee werelden. Het is de ideale uitvalsbasis voor een romantische tête à tête met z'n tweetjes of voor een weekendje weg met de kinderen. De twee tenten die er staan worden altijd samen verhuurd. Zo ben je zeker dat de rust nooit verstoord zal worden door lawaaierige buren.

Wat kon beter?

De ontvangst was allerhartelijkst en op de faciliteiten was weinig aan te merken. Enkel bij regenweer is de douche buiten niet optimaal. Verder moet je er natuurlijk mee kunnen leven dat je in de tuin van andere mensen verblijft, en dus altijd een beetje rekening zal moeten houden met hen. Het is dus iets langer zoeken naar dat ultieme vrijheidsgevoel dat bij kamperen kan horen.

Je boekt Garden Glamping vanaf 60 euro per nacht. Meer plekken en meer info via campspace.com

