Frankrijk wil vanaf 2020 een vliegtaks van 1,5 tot 18 euro heffen op vliegtuigtickets van vertrekkende vluchten. Het moet de EU over streep trekken om dat voorbeeld te volgen.

Het plan, dat deel uitmaakt van een pakket klimaatmaatregelen, voorziet in een taks op alle vluchten die vertrekken vanuit Frankrijk, behalve vluchten naar Corsica en de Franse overzeese gebieden. Er is ook een uitzondering voor transitvluchten.

De belasting zou een vlucht in economy class binnen de EU zo'n anderhalve euro duurder maken. Een gelijkaardige vlucht buiten de EU zou drie euro meer kosten. Voor vluchten in business class komt er negen euro bij binnen de EU en tot achttien euro voor vluchten naar niet-Europese bestemmingen.

Gele hesjes

Volgens minister van Transport Elisabeth Borne is een belasting op vliegtickets 'niets nieuws'. Ze verwijst onder meer naar toeslagen in Groot-Brittannië en Duitsland en stipt aan dat ook Zweden en Nederland al nadenken over een klimaattaks op vliegtickets. De Franse overheid hoopt met de taks 182 miljoen euro op te halen. Dat geld moet gebruikt worden via een fonds voor groene investeringen, onder meer in het spoorwegennet.

De sector is klaar om voorstellen te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Frankrijk nam de beslissing op een vergadering van de Raad voor Milieubescherming, die in het leven geroepen was na protesten van de gele hesjes tegen de stijgende kosten van levensonderhoud. Die protesten waren aanvankelijk vooral een reactie op een hogere dieseltaks. Volgens de demonstranten legde die een buitensporige druk op de armere bevolking buiten de steden, die afhankelijk blijft van de auto. Rijkere burgers die een vliegticket konden boeken voor een weekendje weg ontsnapten aan die dieseltaks, vonden de demonstranten.

Eerste stap

Pascal Canfin, Europarlementslid voor de partij van de Franse president Emmanuel Macron en voormalig directeur van het Wereldnatuurfonds in Frankrijk, spreekt van 'goed nieuws' en noemt de taks een 'sterke beslissing'. Ook Andrew Murphy van de Brussels ngo Transport & Environment tweette in een reactie dat de taks 'een goede eerste stap' is, maar dat de bedragen snel moeten stijgen en gepaard moeten gaan met maatregelen om de uitstoot uit de luchtvaart aan banden te leggen.

De aankondiging van Frankrijk gaat samen met een groeiende druk op Europa, samen met Nederland, om een taks voor de hele EU op te leggen op de luchtvaart, op kerosine of op een passagiersticket. Tijdens een vergadering met Europese klimaatministers vorige maand werd opgemerkt dat de luchtvaart een van de snelst groeiende bronnen van broeikasgassen is.

De Franse minister voor Ecologische Transitie François De Rugy zegt dat zijn regering 'de strijd blijft aanvoeren binnen de EU om de druk op de luchtvaart te verhogen'. Volgens De Rugy steunt de aankondiging van de Franse taks die campagne binnen de EU en verhoogt ze de geloofwaardigheid ervan, maar is er een zo breed mogelijke coalitie nodig. Hij voegt er nog aan toe dat uit zijn gesprekken met de luchtvaartindustrie blijkt dat de sector 'klaar is om voorstellen te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.'

Bron: Climate Home News