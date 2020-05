'Fietsen door de Bomen' in Bosland heeft opnieuw een internationale prijs mogen ontvangen. De fietsbeleving werd bekroond op de World Landscape Architecture Awards, een internationale architectuurwedstrijd.

'De award zelf is momenteel natuurlijk bijzaak, maar het bewijst wel weer dat we dit soort hefboomprojecten - zeker nu onze sector zwaar getroffen is - meer dan ooit nodig hebben om Limburg onderscheidend op de kaart te zetten', zegt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg.

Uit meer dan 230 inzendingen uit alle hoeken van de wereld kwam 'Fietsen door de Bomen' in de categorie Built - Small, voor projecten kleiner dan 1.000 m², als winnaar van de Merit Award uit de bus. 'Fietsen door de Bomen' mocht eerder al een Iconic Award uit Duitsland en een International Design Award uit Los Angeles ontvangen. Met de World Landscape Architecture Award treedt de fietsbeleving in Limburg - met intussen al 250.000 bezoekers - in de voetsporen van 'Fietsen door het Water', dat dezelfde award twee jaar geleden won.

De World Landscape Architecture Awards bekronen elk jaar innovatieve projecten van landschapsarchitecten van over de hele wereld. Het initiatief komt van de Australiër Damian Holmes, een landschapsarchitect die in 2007 het gerenommeerde World Landscape Architecture (WLA) oprichtte. De prijs houdt een certificaat en een publicatie op de website en in het Award Magazine van WLA in.

'Op dit moment natuurlijk bijzaak, maar wel belangrijke exposure waarmee we wereldwijd tienduizenden lezers of potentiële gasten bereiken', vertelt Philtjens. 'Dat we daarbij naast vooruitstrevende projecten uit de hele wereld prijken, bewijst dat Limburg zich met hefboomprojecten op de kaart kan zetten als innovatieve fietsbestemming en zich zo kan onderscheiden.'

'De award zelf is momenteel natuurlijk bijzaak, maar het bewijst wel weer dat we dit soort hefboomprojecten - zeker nu onze sector zwaar getroffen is - meer dan ooit nodig hebben om Limburg onderscheidend op de kaart te zetten', zegt Igor Philtjens (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Toerisme Limburg.Uit meer dan 230 inzendingen uit alle hoeken van de wereld kwam 'Fietsen door de Bomen' in de categorie Built - Small, voor projecten kleiner dan 1.000 m², als winnaar van de Merit Award uit de bus. 'Fietsen door de Bomen' mocht eerder al een Iconic Award uit Duitsland en een International Design Award uit Los Angeles ontvangen. Met de World Landscape Architecture Award treedt de fietsbeleving in Limburg - met intussen al 250.000 bezoekers - in de voetsporen van 'Fietsen door het Water', dat dezelfde award twee jaar geleden won. De World Landscape Architecture Awards bekronen elk jaar innovatieve projecten van landschapsarchitecten van over de hele wereld. Het initiatief komt van de Australiër Damian Holmes, een landschapsarchitect die in 2007 het gerenommeerde World Landscape Architecture (WLA) oprichtte. De prijs houdt een certificaat en een publicatie op de website en in het Award Magazine van WLA in. 'Op dit moment natuurlijk bijzaak, maar wel belangrijke exposure waarmee we wereldwijd tienduizenden lezers of potentiële gasten bereiken', vertelt Philtjens. 'Dat we daarbij naast vooruitstrevende projecten uit de hele wereld prijken, bewijst dat Limburg zich met hefboomprojecten op de kaart kan zetten als innovatieve fietsbestemming en zich zo kan onderscheiden.'