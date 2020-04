De kustburgemeesters komen voorlopig niet tot een consensus over de zomervakantie. Omdat buitenlandse reizen hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan wordt aan de kust een massa volk verwacht. Hoe daarbij social distancing moet worden toegepast, is nog niet duidelijk.

De kustburgemeesters zijn in volle voorbereiding richting de zomer maar komen voorlopig niet tot een consensus. Verschillende scenario's liggen op tafel. De burgemeester van Oostende wil als grootste kuststad zijn verantwoordelijkheid nemen. 'In Oostende hebben we een zeer grote toestroom aan toeristen door ons station. Omdat we een relatief klein stuk strand hebben, is het logisch dat we daar beperkingen zullen moeten invoeren', aldus Bart Tommelein (Open Vld).

In Oostende wordt onder meer de piste van een strandpas onderzocht. Daarmee kunnen hotelgasten en tweedeverblijvers toegang krijgen tot het strand. 'Dat is positief voor hotels en verhuurders van appartementen én voor de veiligheid. Ik begrijp wel dat dit in kleinere kuststeden niet aan de orde is. Zij hebben die grote toestroom wat minder.'

Eenheid

Ook Blankenberge staat bekend als hotspot voor dagtoeristen. 'Ik snap de denkpiste in Oostende want ook hier is het strand vrij compact. Er zal een oplossing nodig zijn maar de basis van de heropstart van het kusttoerisme moet over de hele kust hetzelfde zijn. Al kijk ik daarvoor vooral ook naar de experten', vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) wil vooral eenheid onder de kustgemeenten. 'Geen grijze zone, dat is niet duidelijk voor de mensen. We moeten tot een scenario komen dat valt te handhaven.'

De burgemeester van Middelkerke kijkt dan weer in de richting van extra badzones. 'We gebruiken slechts een klein deel van onze kustlijn. Door extra badzones te creëren kunnen we het aantal toeristen spreiden', vertelt Jean-Marie Dedecker. Beperkingen van het aantal toeristen ziet hij niet zitten. 'Bij mijn horeca en winkeliers staat het water al aan de lippen. Zij hebben de toeristen nodig.'

