Satellietfoto's gemaakt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA laten zien hoe Venetië is veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Venetië heeft sinds de lockdown in Italië op 9 maart van kracht ging een metamorfose ondergaan. Het water is een pak schoner en op deze satellietfoto's gemaakt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is duidelijk te zien hoe de bedrijvigheid op het water vrijwel is stil gevallen.

Op de foto van 19 april 2019 zie je overal witte strepen en stipjes in het water: de talloze 'vaporetti' (watertaxi's) en andere boten die in de lagune rondom Venetië af en aan varen. En in de u-vormige haven aan de westkant van de stad zie je twee grote cruiseschepen liggen. De foto van 13 april 2020 oogt een stuk rustiger: nagenoeg geen bootjes, geen cruiseschepen in de haven en water dat veel helderder is doordat het niet ongewoeld wordt door de motoren van de boten.

. © ESA

Lees ook: De kanalen in Venetië schoner dan ooit

De lucht in de hele wereld is sinds de uitbraak van de coronacrisis veel schoner geworden. Ook dat is duidelijk te zien op satellietfoto's van ESA die aangeven hoe groot de stikstofdioxide in de lucht is.

. © ESA

Venetië heeft sinds de lockdown in Italië op 9 maart van kracht ging een metamorfose ondergaan. Het water is een pak schoner en op deze satellietfoto's gemaakt door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is duidelijk te zien hoe de bedrijvigheid op het water vrijwel is stil gevallen. Op de foto van 19 april 2019 zie je overal witte strepen en stipjes in het water: de talloze 'vaporetti' (watertaxi's) en andere boten die in de lagune rondom Venetië af en aan varen. En in de u-vormige haven aan de westkant van de stad zie je twee grote cruiseschepen liggen. De foto van 13 april 2020 oogt een stuk rustiger: nagenoeg geen bootjes, geen cruiseschepen in de haven en water dat veel helderder is doordat het niet ongewoeld wordt door de motoren van de boten. De lucht in de hele wereld is sinds de uitbraak van de coronacrisis veel schoner geworden. Ook dat is duidelijk te zien op satellietfoto's van ESA die aangeven hoe groot de stikstofdioxide in de lucht is.