De Ethiopiërs hebben op één dag meer dan 200 miljoen bomen geplant, in hun land dat zelf veel te lijden heeft onder de klimaatverandering. Ze hebben zo een nieuw record neergezet.

'Vandaag is Ethiopië van plan om een wereldrecord te breken voor de #GreenLegacy-campagne', schreef premier Abiy Ahmed maandag op Twitter. Meer dan 224 miljoen jonge boompjes waren al opgezet tegen de middag, meldde de staatsomroep Fana Broadcasting Corporate. Daarmee sneuvelde het vorige record, dat op naam van India stond. Voor de gelegenheid bleven de scholen en overheidsinstellingen gesloten. De premier riep zijn landgenoten op om zelf ook aan de slag te gaan, terwijl hij zijn eigen boom plantte in de zuidelijke stad Arba Minch.

Vier miljard bomen

Het doel van de campagne "Groen Erfgoed" is om in totaal vier miljard bomen te planten tegen het einde van het jaar. Ethiopië heeft een snel groeiende bevolking en weinig vruchtbaar land, wat voor de nodige problemen zorgt. 'Milieukwesties zijn een belangrijk thema geworden in het land', stelt het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. 'De grootste problemen zijn de verschraling en de erosie van de grond, het verlies van de biodiversiteit, woestijnvorming, terugkerende droogteperiodes en vervuiling van bodem, water en lucht.'