Na het doorkijkkerkje nu een blockbusterexpo: Belgisch kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh exposeert in Den Haag

Er zijn zo van die expo’s die je niet mag missen. ‘Escher – Andere wereld’ in het Kunstmuseum Den Haag is er eentje in die categorie. Het werk van tekenaar en tovenaar M.C. Escher wordt er letterlijk ingepakt met installaties van Belgisch kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh. Dat levert verwondering, verdwaling en museaal spektakel op. Drie redenen waarom deze tentoonstelling op je must visitlijst moet.

Het museum: art decoparel

Wat is het Kunstmuseum mooi, vanbinnen en vanbuiten. Met zijn verspringende daken en gele bakstenen doet het al stilstaan nog voor je het gebouw betreedt. De art- decoarchitectuur dateert uit 1935 en is een ontwerp van de Nederlandse architect H.P. Berlage. Je wandelt naar de ingang via een beglaasde pergola, langs twee kanten geflankeerd door een vijver. Op die manier neem je al wandelend afstand van het straatgewoel, want het Kunstmuseum vind je in het centrum van Den Haag. Binnen wachten monumentale hallen, ingekleurd met gele, groene en rode geglazuurde tegels. Er is geen duidelijke looproute, verdwalen is hier deel van de ervaring en verwacht je aan allesbehalve museummoeheid.

De architectuur van het Kunstmuseum Den Haag is een ontwerp van H.P. Berlage. © Gerrit Schreurs

De expo: museaal spektakel

Kunst moet verwonderen, vond de Nederlandse tekenaar M.C. Escher. Hij overleed in 1972 maar mocht hij de kans hebben om de Eschertentoonstelling in het Kunstmuseum te bezoeken, hij zou glimlachend goedkeuren. Je krijgt niet alleen werk van Escher te zien – bekend om zijn houtgravures en lithografieën die toveren met optische illusies – maar ook architecturale installaties met dezelfde speelsheid. Zoals een spiegelende gang, of een goudkleurige buis die zich in de ruimte plooit en het idee van een museumzaal als ‘white boring box’ letterlijk doorbreekt. Ze zijn bedacht en gebouwd door Gijs Van Vaerenbergh, die je vooral kent van het ‘doorkijkkerkje’ in Limburg.

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat Escher werd geboren. Het Kunstmuseum wilde naar aanleiding van de verjaardag meer doen dan een expo waar het grote publiek langs zijn werken slentert en nodigden Gijs Van Vaerenbergh uit voor een hedendaagse kijk. Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh – ze zijn met twee – gingen snuisteren in de archieven van het Kunstmuseum en herinterpreteerden Eschers papieren dromen. In zeven zalen tonen ze onder meer trappen die verdwalen of een papieren hemel vol wolken, die zomaar ook duinen of golven kunnen zijn. Escher tekende werelden die niet bestaan en Gijs Van Vaerenbergh brengt installaties die uit zijn prenten lijken weggelopen. Verwondering in het kwadraat.

Een goudkleurige buis doorbreekt letterlijk het idee van museumzaal als ‘white boring box’. © Johnny Umans

De stad: citytrip Den Haag

Vergeet Amsterdam of Rotterdam. Boek een citytrip Den Haag. De Nederlandse stad heeft misschien een stoffig imago – iets met Europa en politiek – maar opnieuw: vergeet dat. Den Haag is up-and-coming en allesbehalve saai. Je vindt er slenterstraatjes (Denneweg of Piet Heinstraat), een boekenwinkel uit je dromen (Bookstor), de betere bakker (Bartine), bars voor koffiefreaks (Single Estate Coffee Roasters), nog meer architectuur van H.P. Berlage (het beroemde Berlagegebouw), een wandelpromenade even mooi als de Champs-Élysées (Lange Voorhout) en designhotels (The Collector Hotel of Yays). Wat wil je nog meer? Zee en strand, misschien? Dat treft, want Den Haag heeft ook een badplaats, Scheveningen, overigens de populairste surfsspot van Nederland. Strandpaviljoenen, surfshops, wandelduinen én een reuzerad boven zee, het is er allemaal. Je kan in deze stad makkelijk vier dagen rond hangen en je geen moment vervelen.

Den Haag heeft ook een badplaats, Scheveningen. © Veerle Helsen